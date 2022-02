Most már kibírná az EU az orosz gázcsapok részleges elzárását – üzente az Európai Bizottság elnöke

Mivel közeledünk a tél végéhez, illetve mivel a főbb LNG-szállítók képesek plusz gázt küldeni, ezért az Európai Unió most már kibírná súlyosabb zavarok nélkül, ha részlegesen elzárnák az oroszok a gázcsapokat – gyakorlatilag ezt jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban kedd éjjel. Mindez abból a szempontból nem túlzott optimizmus, hogy harmadik hónapja sorozatosan rekord mennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) küldenek az amerikaiak Európába.

„A modelljeink azt mutatják, hogy a részleges leállás, vagy a Gazprom gázszállításainak további csökkentése mellett is már inkább a biztonságos oldalon vagyunk” – jelentette ki kedd éjjel a Reuters tudósítása szerint Ursula von der Leyen. A Bizottság elnöke hozzátette, hogy „beszéltünk a legnagyobb LNG-szállítókkal, hogy tudnak-e az EU javára szerződéseket cserélni” és kijelentette: „ezek az erőfeszítések most egyértelműen megtérülnek”.

Ezzel von der Leyen arra utalt, hogy az elmúlt hetekben az Európai Bizottság tárgyalásokat folytatott az Egyesült Államokkal, Katarral, Egyiptommal, Azerbajdzsánnal, Nigériával és Dél-Koreával is arról, hogy milyen keretek között tudnának több vezetékes, vagy cseppfolyósított földgázt Európába küldeni abban az esetben, ha az orosz-ukrán konfliktus miatt az orosz gázcsapok (részben) elzáródnának. Legutóbb Japán jelentette be, hogy részben tudna több LNG-tankert Európa felé irányítani a baj esetén.

Amint közelmúltbeli elemzésünkben rámutattunk: az orosz gázcsapok teljes elzárása esetén súlyos gázhiány jelentkezne Európában, mert semmilyen megoldás nem tudná teljesen és azonnal pótolni a havonta mintegy 12-13 milliárd köbméternyi orosz gázmennyiséget, csupán részletes pótlás képessége mutatkozik a nagyobb LNG-szállítók felől.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 01. 28. Ha Putyin támad, Európa a hideg padlóra rogyhat az orosz energiafüggőség miatt

Ahogy persze haladunk előre az időben és közeledünk a tél végéhez, az intenzív fűtési szezon végéhez, úgy a tárolókban lévő mennyiség mellett is egyre biztosabban lehet kijelenteni, hogy lenne elegendő gáz a lakosság és az ipar teljes ellátásához is. Gyakorlatilag ugyanerről beszélt most von der Leyen is, azaz a 34%-os átlagos európai gáztárolói töltöttség és a február közepe miatt, a várhatóan „bemozgatható” plusz LNG-szállítmányokkal már ki tudná húzni a telet Európa.

Így egyre inkább az lesz majd a kérdés március-áprilistól, hogy milyen áron és milyen mennyiségben tudja elkezdeni a leapadt tárolókat visszatölteni Európa, hogy a következő fűtési szezonban ne kerüljön bajba, márpedig a bajba kerülés lehetőségére maga Vlagyimir Putyin orosz elnök utalt egy minapi beszédében amiatt, hogy nem kötötték meg a hosszú távú szerződéseiket az oroszokkal az európai tagállamok.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 02. 02. Ijesztő kijelentést tett Putyin, ami tartós európai gázválság felé mutat

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy az LNG-szállítások Európa felé irányítása, felpörgetése nem valami elméleti lehetőség, amit körbejárt az EU, hanem már megtörtént, ugyanis novembertől kezdve jelentősen nőtt az import és januárban ez közel 11 milliárd köbmétert ért el, ami rekord az EU történetében, aminek közel fele az Egyesült Államokból érkezett.

Mindez tehát arra utal, hogy az orosz gázszállításokkal való nyomásgyakorlás lényegében felerősíti, felgyorsítja azt az egyébként is meglévő európai törekvést, hogy az EU minél inkább próbálja meg csökkenteni az orosz gáztól való függőségét (jelenleg a teljes uniós import kb. 40%-a jön orosz forrásból), illetve fokozza a megújuló energiatermelés irányába való elmozdulást.

A Refinitív hóközi elemzése azt mutatja, hogy az amerikai LNG-kitermelők számára februárban sorozatban már a harmadik hónapban a legfontosabb export célállomás Európa volt. Januárban mintegy 7,3 millió tonnát küldtek Európába, ami a teljes amerikai LNG-export mintegy háromnegyede volt és február első felében már 3,56 millió tonnánál járunk, ami bő 50%-os európai export részarányt jelent.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Bizottság médiatára