Éles kirohanás után kormányválság is lehet a lengyeleknél a tegnapi uniós bírósági döntés után

Miután az Európai Unió Bírósága tegnap kihirdette ítéletét a jogállamisági perben, amelyet elbukott Magyarország és Lengyelország, éles kirohanást intézett a kisebbik lengyel koalíciós párt vezetője a lengyel miniszterelnök ellen, ma pedig már arról beszélt, hogy a szombati pártvezetői tanácskozásokon meghúzzák a vörös vonalakat, hogy milyen feltételek mentén hajlandók a koalícióban maradni. Mindez azért is fontos, mert a kisebbségi kormányzás határán billeg a lengyel kormány és a kisebbik koalíciós partner távozásával nehezebbé válna a dolga. Közben azért a pártelnök és igazságügyi miniszter egy rendkívül fontos, biztató, szignált is küldött, ami az EU-s pénzek kiszabadítására való hajlandóságra utal.

Az uniós bíróság jogállamisági rendeletről hozott ítéletét „történelmi döntésnek” nevezte Zbigniew Ziobro, a kisebbik lengyel koalíciós párt, a Szolidaritás Lengyelország vezetője, igazságügyi miniszter, egyúttal pedig keményen beleszállt Mateusz Morawiecki miniszterelnökbe, akit azért hibáztatott, hogy 2020 nyarán, a maratoni EU-csúcson beleegyezett abba, hogy egyáltalán az EU-s pénzek kifizetését jogállamisági feltételekhez köthessék az EU-ban. Ziobro azt mondta, hogy Morawieczki akkori tette

nagyon komoly politikai, történelmi hiba.

Bár a magyar és lengyel kormányfő az akkori EU-csúcs reggelén győzelmet hirdetett, miszerint sikerült elkerülniük az EU-s pénzek jogállamisági feltételekhez kötését, végül 2020 novemberében a német elnökség és az Európai Parlament delegációja megegyezett egy költségvetési fókuszú jogállamisági feltételrendszerben (tehát nem egy széleskörű jogállamisági mechanizmusban). Aztán a 2020 decemberi EU-csúcson azért vonta vissza a két kormányfő a belengetett költségvetési vétóját, mert cserébe egy 4 oldalas papíron írásba kapták, hogy a jogállamisági mechanizmus alkalmazási szabályait az Európai Bizottság csak azután véglegesíti, hogy az Európai Bíróság meghozza ítéletét a jogállamisági rendeletről. Így tehát időt nyert a két kormány az alkuval, amelyhez most már utólag láthatjuk, hogy végig tartotta magát a Bizottság elnöke amellett is, hogy egyre komolyabb (politikai) nyomást gyakorolt rá az Európai Parlament, hogy minél hamarabb kezdje el alkalmazni a két ország ellen a mechanizmust.

Ziobro éles kirohanása tehát tulajdonképpen azt a 2020 nyári lengyel kormányfői döntést bírálta, amely végül a koronás helyreállítási alap létrehozása mellett megnyitotta az utat a jogállamisági mechanizmus létrehozása irányába is.

A kirohanást nem hagyta szó nélkül a nagyobbik kormánypárt, a Jog és Igazságosság elnöke, Jaroslaw Kaczynski sem, aki csalódottságának adott hangot a Reuters összefoglalója szerint, hogy egyáltalán ilyen kijelentést nyilvánosan megfogalmazott Ziobro, hiszen ilyen helyzetben is a lengyel szuverenitás megvédése a legfontosabb, nem pedig a belső viták kiteregetése. Hozzátette: lehet, hogy lesz következménye a kijelentésnek.

Kaczynski egyébként azt is mondta, hogy Lengyelország gyorsan közelít ahhoz a ponthoz, amikor nettó befizetővé válik az uniós költségvetésbe, igaz kell még hozzá némi idő és szerinte a bírósági döntés következtében a gazdagabb nyugati országok majd kihasználják helyzeti előnyüket, hogy ne tudjanak olyan gyorsan felzárkózni a szegényebb keleti tagok hozzájuk. Azt is felvetette, hogy a bírósági döntés végülis az uniós kompetenciák kiterjesztését, az uniós szerződéses keretek átlépését is jelenti.

Ugyanezt hangsúlyozta szerdai sajtótájékoztatóján Morawieczki kormányfő is Orbán Viktor magyar kormányfő minapi írásához hasonlóan, aki azt hangsúlyozta: az Európai Bíróság „tudatosan szélesítette hatásköreit és aláásta a tagállami szuverenitás bástyáit”. Morawieczki azt emelte ki, hogy az uniós intézmények, köztük az Európai Bíróság önhatalmúlag kibővítették a szerződésekben rögzített kompetenciáikat és azoknak új határokat szabtak meg, ami nagyon veszélyes.

A fentiek után csütörtökön tovább fokozta a feszültséget Ziobro, aki azt jelentette be a Polsat News televízióban, hogy a szombati pártvezetői értekezleten lefektetik majd azokat a vörös vonalakat, amelyek mentén a kormányban maradnak és egyúttal megkéri Andrej Duda államfőt is, hogy hívja össze a kabinet tanács ülését, amelyen megvitathatják Lengyelország EU-hoz fűződő viszonyrendszerét.

Az adásban Ziobro tegnapi kijelentésére is visszatértek, aki szerint egyszerűen ki kell mondani, ha valaki hibázott.

a helyzet súlyos, de még meg tudjuk oldani, átgondoljuk az EU-val való kapcsolatainkat, és végrehajthatunk néhány változtatást.

Utóbbi azért különösen fontos, mert lényegében az ő nevéhez kötődnek azok a lengyel bírósági rendszert ért átalakítások (fegyelmi kamara, stb.), amelyek a fő indokát adják annak, hogy az EU egyelőre nem fogadta el a lengyel helyreállítási tervet.

Így tehát Ziobro a jelek szerint hajlandó módosítani néhány jogszabályt, és ezzel megnyílhat az út elvileg a lengyel EU-pénzek felé is.

Az igazságügyi módosításokat egyébként csendben a nagyobbik kormánypárt és maga Duda elnök is szorgalmazta már (Duda nemrég Brüsszelben is előállt már egy saját javaslattal), de mivel rá van szorulva a PiS Ziobróék támogatására, ezért eddig ez patthelyzetet eredményezett. Módosításra való hajlandóság fontos szignál, de nagy kérdés, hogy lesz-e olyan mértékű, ami végül elvezet majd az EU-val az egyezség felé.

Címlapkép forrása: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images