Berzsenyi, Vörösmarty, Eötvös: sorra tagadják meg a munkát a tanárok

"Elég volt!" feliratú transzparensek jelentek meg péntek reggel a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium homlokzatán. A pedagógusok a kormány múlt heti sztrájkrendelete ellen tiltakoztak. „Huszonegyen nem vettük ma fel a munkát, ez nagyjából a tantestületnek körülbelül a fele. Illetve hát vannak olyan tanárok, akik félállásos, óraadósók, tehát így körülbelül a teljes állásos tanároknak nagyjából a fele” – mondta az ATV-nek Takács Gergely tanár.

A polgári engedetlenségi akcióhoz ma újabb hat iskola 177 pedagógusa csatlakozott. A tavalyi év legjobb iskolájában, az ötödik kerületi Eötvös József Gimnázium sem volt ma tanítás: itt 60 pedagógus nem dolgozott.

„Olyan munkakörülményeket szeretnénk, amelyek biztosítják az iskolában a gyermekekért dolgozó minden felnőtt számára a szabad légkört és az elviselhető munkaterhelést. Olyan munkabért szeretnénk, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot” – fogalmazta meg a gimnázium igazgatója, Moss László.

A Berzsenyi Dániel Gimnázium pedagógusai közül 27-en küzdenek a sztrájkhoz való jogért. „Most csakis úgy sztrájkolhatnánk, hogy megtartjuk például az óráink felét, biztosítjuk a gyerekfelügyeletet. Na most, ha megnézzük az alaptörvényt, akkor a munka beszüntetéséhez való jogot kimondja az alaptörvény is. Na most az ugye nem munkabeszüntetés, ha meg kell tartanunk az óráink, ráadásul fizetést nem kapnánk ezekre a napokra, sőt, még a TAJ számunkat is felfüggesztenék” – közölte Mezei Mónika pedagógus.

Már több, mint 300 felett jár azoknak a pedagógusoknak a száma, akik állásukat kockáztatva polgári engedetlenséget jelentettek a kormányrendelet kiadása óta. A szaktárca a csatorna megkeresésére azt írta:

a pedagógusbérek emelése szükségszerű, de most az egészségügyi és szociális dolgozókon van a sor. Arra kérjük a szakszervezeteket, legyenek tekintettel a gyerekekre és a szülőkre.

