Rusvai: szinte mindenki el fogja kapni az omikront, feloldhatják a korlátozásokat

Rusvai professzor úgy látja, hogy az omikron egy enyhe megbetegítő képességű vírus, ami immunizálhatja a lakosságot. Kiemelte:

Arra számítok, hogy egyre alacsonyabb esetszámmal, de májusig kitart majd a vírus, itt marad velünk.

Látható az is, hogy az európai országok túlnyomó többsége is lazít. Várható, hogy a még érvényben levő korlátozó intézkedéseket is feloldják majd Európában, nyilván nálunk is ez történik majd – fogalmazott az egészségügyi szakember a Metropolnak. Rusvai kiemelte: az oltatlanok, még ha kevésbé kórokozóképes is az omikron, komolyabb tünetekre számíthatnak.

Ma 7480 új koronavírus-fertőzöttet és 100 halálesetet regisztráltak Magyarországon. Előbbi 35%-kal kisebb a múlt hét pénteki adatnál, utóbbi viszont még 10%-kal növekedett. 4919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 201-en vannak lélegeztetőgépen.

