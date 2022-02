Orbán Viktor további adócsökkentést lengetett be

Erősek vagyunk gépiparban, vegyiparban, és most erősödünk a hadiiparban is. Katonai célú repülőgépgyártással is megpróbálkozunk - mondta Orbán. Magyar tőkések Csehországban is vásároltak gyárat. Ezek teljesen új dolgok a miniszterelnök szerint, ami növeli a magyar gazdaság válságállóságát.

"Magyarország huzatos, huzatos, de itt van, ahol van" - mondta a geopolitikai helyzetről Orbán. Ebből a fekvésből kell kihozni gazdaságilag a legjobbat. A magyar gazdaság szerinte erre nem fordított az elmúlt 20-30 évben elég pénzt. 12 év alatt 600 kilométer gyorsforgalmi utat építettünk, mert az a cél, hogy minden rajtunk menjen keresztül,

kivéve a háborút - mondta.

A V4-eken belül a közúti hálózat fejlettnek tekinthető, de a vasúti hálózatot fejlesztenünk kell. Beszélt a Belgrád-Budapest vasútról is, amelynek célja, hogy rajtunk menjen keresztül az áru.