Elképzelhető, hogy Debrecenben valósulhat meg az Orbán Viktor által bejelentett történelmi beruházás

Elképzelhető, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter január végén épp az Orbán Viktor által ma bejelentett gigantikus beruházást lengette be a HAON-nak adott interjújában, mely alapján a 6 milliárd eurót meghaladó beruházás Debrecen térségében valósulhat meg.

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy január végi interjúra, melyben Szijjártó Péter egy nagy értékű külföldi beruházásra utal a HAON-nak (Hajdú-Bihar megyei hírportál) adott interjúban.

Az interjúban elhangzik egy kérdés, miszerint Szijjártó korábban azt állította, Debrecen versenyben van több olyan külföldi beruházásért, mellyel a nemzetközi gazdasági sajtó címlapjára kerülhet a város. A debreceni polgármester ugyan erről nem árult el részleteket, de azt nem tagadta, hogy 2022-re valami készülődik.

Erre reagálva Szijjártó Péter elmondta, hogy az egyik ilyen beruházás az EcoPro dél-koreai vállalaté, melyet már bejelentettek tavaly decemberben.

Szavai szerint ezenkívül Debrecen már most is a közép-európai autóipar egyik fellegvára a beszállítói cégek jelenléte miatt, ami tovább erősödik a BMW indulásával. Tudható, hogy a német vállalat úgy döntött, hogy a debreceni gyárába helyezi a legmodernebb, első tisztán elektromos platformjának a gyártását. Ez a tény nyilvánvalóan megmozgatja a fantáziáját más vállalatoknak is, akik az adott szegmensben működnek.

Úgy látom, ha továbbra is jól tárgyalunk, akkor Debrecen a világ autóiparának megújulásában is fontos szerepet játszhat

– jelentette ki.

"Ezen a területen is célegyenesben vagyunk, az egyik beruházásnál már meglengették a kockás zászlót, várjuk, hogy leintsék a futamot, de addig még egy kis türelmet kérünk. Megjegyzem, ez igazán nagy dobás lehet, ami nemcsak Debrecen, hanem az egész magyar gazdaság számára is egy újabb hatalmas lendületet fog biztosítani" - tette hozzá a külügyminiszter.

Mindezek alapján elképzelhető, hogy az Orbán Viktor által ma bejelentett 6 milliárd eurós beruházás – amely Magyarország szempontjából történelmi léptékű lenne – Debrecen térségében valósulhat meg, de természetesen ez alapján még nem jelenthető ki teljesen biztosan, hogy valóban erre a beruházásra utalt a külügyminiszter korábban.

Eddig 3 milliárd eurós egyben megvalósuló beruházás volt a rekord és ha a jó Isten megsegít bennünket, akkor

a választások előtt egy 6 milliárd eurót meghaladó beruházást be tudunk jelenteni

- jelezte előre a kormányfő a gazdasági évnyitón tartott előadásában, aki szerint ez egy komoly dolog és sok pénzt is áldoz rá az állam. Méretéből fakadóan egy ilyen 2150 milliárd forintos gigaberuházás akár a következő évek GDP-növekedési kilátásait is befolyásolhatja.