Beleállt a földbe a magyar koronavírus-járvány - Közel két éve nem volt ilyen

A koronavírus reprodukciós rátája (egy fertőzött hány másikat betegít meg, R érték) 0,5-0,6 között mozog Magyarországon, ami azt jelzi, hogy a járvány gyorsan szorul vissza. Habár a fertőzöttek száma nominálisan még nem mondható kevésnek, ilyen alacsony R értéket 2020 nyara óta nem láttunk.

December végén, január elején elérte a csúcsát a koronavírus-járvány 5. hulláma Magyarországon, azóta folyamatosan csökken az új fertőzöttek száma. Ekkor 16 ezer napi megbetegedést láthattunk a járványgörbe (7 napos mozgóátlag) alapján.

Ilyen magas esetszámokat eddig egyetlen járványhullámban sem láthattunk, ehhez képest egyrészt az oltásoknak, másrészt az omikron-variáns enyhébb lefolyásának köszönhetően a halálozások száma nem futott fel olyan magasra, mint a korábbi hullámokban.

A halálozások számában még nem láttuk a fordulatot, de a követkető napokban itt is tükröződnie kellene a megbetegedések visszaesésének.

Az új megbetegedések száma ugyanis január eleje óta csökkenő trendben mozog. Ma már 8000 fő alatt van az új fertőzések 7 napos mozgóátlaga, vagyis a járványhullám lefeleződött a csúcshoz képest.

Az omikron-hullám visszaszorulása látszik a koronavírus reprodukciós rátájának alakulásán is. A vírus R értéke (egy fertőzöttől hány egészséges ember kapja el a vírust) 0,5-0,6 közé csökkent mostanra. Ebben a hullámban januárban érte el a csúcsát az R érték, 1,5 közelében, majd innen fordult. Február elején már 1 alatt állt az R érték, ami azt jelentette, hogy innentől kezdve egy fertőzött átlagosan kevesebb mint egy egészséges embert betegített meg.

Forrás: Ferenci Tamás, biostatisztikus

A mostani, 0,55-ös érték olyan alacsony, mint amit utoljára 2020 júniusában láthattunk. Várhatóan a következő időszakban még tovább süllyed a reprodukciós szám, ha nem történik váratlan esemény.

A kedvező folyamatot, az esetszámok csökkenését és az R érték alacsony szintre süllyedését az törhetné meg, ha egy újabb variáns/alvariáns képes lenne elindítani egy újabb járványhullámot. Ezt nem lehet kizárni, hiszen az omikron fertőzőbb alvariánsa már jelen van a régióban és Magyarországon is. Ugyanakkor bízhatunk abban, hogy a magas védettségi szint és a kedvezővé váló szezonális hatás (tavasz) mellettünk áll majd a következő időszakban. Ebben az esetben hamarosan feloldhatják a korlátozó intézkedéseket is, és akár őszig is egy "hosszabb" járványmentes időszak elé nézhetünk. Azt viszont ma még senki sem tudja, hogy 2022 őszén - a kedvezőtlen szezonális hatás közepette - mi vár ránk.

