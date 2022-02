Itt az idő: az MNB-nek ismét döntenie kell

Ezen a héten tartja kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank. Az ülésen vélhetően tovább emeli az alapkamatot a Monetáris Tanács, és bejelenti az irányadó eszköz, az egyhetes betét kamatának csütörtöki emelését is. Nemcsak ezért lesz izgalmas a hét: Európából friss konjunktúra-adatok érkeznek, az Egyesült Államokból inflációs adat érkezik, és megismerjük a januári inflációs rangsort az EU-ban.

Hétfőn idehaza még nem érkeznek fontos adatok, külföldön viszont annál inkább. Amikor ez a cikk megjelenik, a kínai jegybank már ismertette a kamatdöntő üléséről szóló közleményét. Délelőtt az európai beszerzésimenedzser-index adatok érkeznek, amelyek az európai gazdaság állapotáról adnak friss képet.

Kedden már itthon is beindulnak a dolgok: megismerjük a költségvetés januári alakulásának pontos részleteit, látni fogjuk, hogyan jött össze a méretes többlet a januári büdzsében. Ezen kívül holnap lesz még a jegybank kamatdöntő ülése is, amelyről a bevezetőben írtunk. Külföldön a német Ifo-indexre és az amerikai BMI-re érdemes figyelni, de említést érdemel a Conference Board lakossági konjunktúraindexe is, a magas infláció és a lakossági kamatok emelkedése ugyanis már érezteti hatását az amerikai fogyasztók körében.

2022. február 21-27. makronaptár Magyar makrogazdaság február 22. kedd 11:00 PM Részletes ÁHT jan. február 22. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció február 22. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés február 22. kedd 15:00 MNB Közlemény február 23. szerda 9:00 KSH Keresetek dec. február 24. csütörtök 9:00 KSH Lakásépítési engedélyek 2021 február 24. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) február 24. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció február 24. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) február 25. péntek 9:00 KSH Munkanélküliség jan. Nemzetközi makrogazdaság február 21. hétfő 2:15 Kína Kamatdöntés február 21. hétfő 9:15 Franciao. BMI feb. február 21. hétfő 9:30 Németo. BMI feb. február 21. hétfő 10:00 EU BMI feb. február 21. hétfő 10:30 UK BMI feb. február 22. kedd 10:00 Németo. Ifo-index feb. február 22. kedd 15:45 USA BMI feb. február 22. kedd 16:00 USA CB hangulatindex feb. február 23. szerda 11:00 EU Infláció (második becslés) jan. február 24. csütörtök 14:30 USA GDP (második becslés) Q4 február 25. péntek EU Eurócsoport-ülés február 25. péntek 8:00 Németo. GDP (második becslés) Q4 február 25. péntek 11:00 EU A Bizottság hangulatindexe feb. február 25. péntek 14:30 USA PCE-infláció jan. február 25. péntek 14:30 USA Tartós javak rendelésállománya jan. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Szerdán érkezik az EU-s inflációs rangsor: a magyar áremelkedés vélhetően továbbra is az élmezőnyben van, de az energia- és üzemanyagárak hatósági szabályozása miatt a dobogótól biztosan távolodunk. Idehaza a keresetek decemberi alakulását közli a Központi Statisztikai Hivatal, amely a magas infláció idején szintén egyre nagyobb figyelmet érdemel.

Csütörtökön az MNB az egyhetes betéti tender kamatáról dönt, az emelést már kedden bejelentheti a jegybank. A KSH a 2021-es lakásépítési engedélyek számát ismerteti, az USA-ban pedig a GDP második becslését teszik közzé.

Pénteken munkanélküliségi statisztikákat közöl a KSH, de a munkahét utolsó napja a külföldi hírek miatt lesz izgalmas igazán: megismerjük az amerikai infláció (pontosabban a személyes fogyasztások indexének) januári alakulását, a német GDP második becslését, valamint az amerikai tartós javak rendeléseinek és az eurózóna fogyasztói hangulatindexének alakulása is megérdemel egy említést.

A tervezett adatközléseken kívül a héten is számtalan nagy gazdasági hatású, piacmozgató esemény történhet. Különösen oda kell figyelni az orosz-ukrán válságra, ahol bármilyen elmozdulás jelentős részvény- és devizapiaci mozgást válthat ki.

Címlapkép: Shutterstock