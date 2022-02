Kimondta az Európai Bizottság elnöke: Putyin lépése durván sérti a nemzetközi jogot, erős fellépés kell

Ursula von der Leyen azt hangsúlyozta az üzenetében, hogy Vlagyimir Putyin lépése, a két kelet-ukrajnai terület függetlenként való elismerése „a nemzetközi jognak, Ukrajna területi egységének és a minszki egyezményeknek a durva megsértése”.

Egyúttal azt helyezte kilátásba, hogy "az EU és a partnerei egységesen, erősen és eltökélten fognak reagálni, szolidaritásban Ukrajnával."

The recognition of the two separatist territories in is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the agreements.The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. #Ukraine