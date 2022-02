Az orosz jegybank nyugtatja a kedélyeket: mindent megteszünk, ami tőlünk telik

Az orosz jegybank kedden bejelentette, hogy kész minden eszközt bevetni a pénzügyi stabilitás fenntartására, miután orosz eszközök a nyugati szankciók célkeresztjébe kerültek az oroszok "békefenntartó" katonai bevonulása után.

A rublek kétéves mélypontra zuhant, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap bejelentette, hogy elismeri a kelet-ukrajnai területek függetlenségét, és katonái be is vonultak a donbaszi területekre. A líra árfolyama a dollárral szemben négy hónappal ezelőtt még 70 körül járt, a válság hatására ma már 80-as szintig gyengült, ami tovább fűtheti az így is magas inflációt.

"Az orosz jegybank figyelemmel kíséri a pénzügyi helyzetet, és kész minden eszközt bevetni a pénzügyi stabilitás fenntartására" - idézi a jegybankot a Reuters. A jegybank ezen kívül azonnali szabályozói könnyítéseket is elrendelt a bankrendszer számára.

Az orosz jegybank viszont ennél több konkrétumot nem árult el arról, hogy milyen eszközöket készül bevetni. A nyugati szankciók a következő napokban érkezhetnek, amelyek érinteni fogják az orosz bankszektort és az államadósságot is.

"A volatilitás biztosan megnő a következő időszakban, és a jegybanknak meg kell fontolnia majd a piaci beavatkozást bizonyos esetben" - mondta a lapnak Egor Susin, a Gazprombank Private Banking igazgatója.

Evgeny Suvorov, a CentroCreditBank közgazdásza szerint a jegybank az irányadó kamat változtatásával, illetve közvetlen intervenciókkal hathat a piaci folyamatokra a következő időszakban.

A jegybank egyébként épp szigorítási ciklusban van: két egymást követő ülésén 100 bázisponttal emelte meg a kamatot, és arra lehet számítani, hogy az áprilisi ülésén tovább emeli a 9,5%-os irányadó kamatot, az infláció ugyanis 8,8% volt januárban, ami sokkal magasabb a 4%-os jegybanki célnál.

