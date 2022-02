Élelmiszerárstop: trükköztek a kristálycukor árával, egymilliós bírság lett a vége

Portfolio 2022. február 22. 09:17

Február első három hetében összesen 760 helyszíni és online ellenőrzést hajtottak végre a fogyasztóvédelem ellenőrei és a megelőző héthez képest most is alacsony, 8%-os kifogásolási arányt találtak, igaz közben megszületett egy áruházlánc vidéki üzletének mulasztása miatt az első 1 millió forintos bírság is – derül ki az Innovációs és Technológiai Minisztérium kedd reggeli közleményéből.