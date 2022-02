Elképesztő gázárat fog fizetni Európa a német döntésért – üzenték Putyin legbelső köréből

Medvegyev durva további gázár-emelkedést vázolt, ugyanis úgy fogalmazott a döntést kommentálva:

Nos, üdv a szép új világban, amelyben az európaiak nagyon hamar 2 ezer eurót fognak fizetni ezer köbméter gázért.

German Chancellor Olaf Scholz has issued an order to halt the process of certifying the Nord Stream 2 gas pipeline. Well. Welcome to the brave new world where Europeans are very soon going to pay €2.000 for 1.000 cubic meters of natural gas!