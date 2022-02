Sokkoló előrejelzés az MNB-től: senki nem számított ennyire elszálló árakra

Komoly meglepetést okozott Virág Barnabás azzal, hogy az infláció további emelkedésére figyelmeztetett, elmondása szerint a februári áremelkedés „meghaladhatja a 8%-ot, de akár a 8,5%-ot is megközelítheti”. Korábban senki nem számított erre, így az elemzők pályáját is átírhatja a bejelentés.

Januárban 7,9%-os volt az infláció a KSH statisztikája szerint, a Portfolio szokásos körkérdésében a szakértők kivétel nélkül arra számítottak, hogy ez volt a csúcs és részben a kormányzati árbefagyasztások miatt februártól lassan csökkenhet az áremelkedési ütem. Ehhez képest sokkolóan hathatnak Virág Barnabás keddi szavai, a jegybank alelnöke a kamatdöntést követő háttérbeszélgetésen azt mondta, hogy a februári infláció

8% felett lehet, sőt akár a 8,5%-ot is megközelítheti.

Már a 7,9%-os infláció is több mint 14 éves csúcsnak felelt meg, ami azonban még fontosabb, hogy az elemzők kivétel nélkül arra számítottak, hogy itt tetőzött az áremelkedési ütem. Ebben szerepe lehetett annak is, hogy februártól életbe lépett hét élelmiszer esetében az árstop, ami elkezdhette leszorítani az árakat. Utoljára 2007 augusztusában volt ennél magasabb, 8,3%-os az áremelkedés, ahhoz, hogy több mint 15 éves csúcsot lássunk, a 2007 márciusi 9%-ot is meg kellene haladnia az inflációnak.

Vagyis Virág Barnabás szavai egyértelműen kellemetlen meglepetést jelentenek.

Ennél okosabbak majd március 9-én leszünk, amikor a KSH közzéteszi a februári tényadatot, amiből kiderülhet, minek köszönhető a már beharangozott kellemetlen meglepetés.

A jegybank alelnöke indoklásában azt mondta, hogy az év elején látott erőteljes átárazások februárban is folytatódhattak, sőt a háttérbeszélgetés egy pontján nem csak februári emelkedésről, hanem a „következő hónapokról” ejtett szót, így benne lehet a pakliban, hogy a mostani meglepő előrejelzés sem lesz a csúcs.

Az alelnök szavai azért is érdekesek, mert könnyen lehet, hogy az MNB már lát konkrét jeleket, melyek az infláció emelkedésére utalnak. A KSH elvileg már befejezte a februári árösszeírást, hiszen az minden hónap huszadikáig történik meg, vagyis valószínűleg nem a levegőbe beszélt Virág Barnabás.

Az elemzők kivétel nélkül arra számítottak, hogy a januári infláció jelentette a csúcsot, bár ez hónapok óta tolódik egyre kijjebb, hiszen korábban tavaly őszre várták a tetőzést. A mostani bejelentés akár a szakemberek egész éves inflációs pályáját alapjaiban írhatja át, jó eséllyel az év végére vonatkozó előrejelzések is még feljebb kerülnek majd.

De mit jelent mindez a monetáris politika szempontjából? A keddi ülésen a januárinak megfelelő 50 bázispontos ütemben emelte az alapkamatot a jegybank. A háttérbeszélgetésen Virág Barnabás a kiszámíthatóságot és a stabilitást emelte ki ennek hátterében, viszont utalt arra, hogy a kamatemelési pályában „mérföldkő lesz a márciusi ülés”, amikor friss inflációs jelentés is készül. A magasabb inflációs pálya miatt nőhetett annak esélye, hogy egy hónap múlva gyorsít a kamatemelés tempóján a jegybank, bár addig még érkezik a februári tényadat, illetve márciussal kapcsolatban is lehetnek részinformációik.

