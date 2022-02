Újabb sztárokat jelentettek be a Sziget idei fesztiváljára

Portfolio 2022. február 22. 10:47

Újabb előadókat jelentett be a Sziget Fesztiváliroda. Többek között Justin Bieber, Calvin Harris, Tame Impala, Sam Fender lép fel a Sziget idei fesztiválján. Korábban már olyan nevek is bejelentkeztek, mint az Arctic Monkeys, Dua Lipa és a Kings Of Leon valamit a Bastille, Stromae vagy Lewis Capaldi.