A felrobbanó magyar infláció még az európai dobogóra sem volt elég

A 7,9%-os januári éves magyar infláció a hatodik legmagasabb Európában, azaz öt országban még a magyarnál is jelentősebb áremelkedést tapasztalnak a fogyasztók. Ez minden bizonnyal a különféle állami árplafon-intézkedéseknek köszönhető, amelyek nem teljesen fájdalommentesek a gazdasági szereplők számára. Az eurózóna inflációja 5,1% volt januárban.

Az Eurostat közzétette az eurózóna januári inflációjának második becslését és a teljes tagállami rangsort. Utóbbi különösen érdekes, mert az látszik belőle, hogy a rendkívül magas, 7,9%-os magyar áremelkedés még a dobogóra sem volt elég: öt országban is a magyarnál nagyobb áremelkedést tapasztalnak a fogyasztók.

A legnagyobb mértékben a litván árak szálltak el, a fogyasztói árindex ott meghaladja a 12%-ot. Észtországban is 11% volt az áremelkedés mértéke, és a dobogóra Csehország fért még be 8,8%-os éves inflációval. 8% felett volt az infláció Lengyelországban (8,7%) és Belgiumban is (8,5%) - utóbbi azért érdekes, mert a nyugati országokhoz képest itt lényegesen magasabb volt az áremelkedés, az inflációs rangsor első harmadát a fejletlenebb keleti tagállamok adják.

A magyar áremelkedést csak ezt követve a hatodik a januári európai rangsorban.

A tagállami inflációs adatok között nagy a szórás: a legkisebb inflációt Franciaországban és Portugáliában mérték, ezeken a helyeken még a 4%-ot sem érte el az áremelkedés mértéke. Viszonylag alacsony az infláció Svédországban, Máltán, Finnországban és Ausztriában is. A mi régiónk országai között Horvátországban mérték a legkisebb áremelkedést (5,5%), az infláció ott nagyjából az uniós átlag szerint alakult (5,6%). A tagállami adatokban tehát látszik a különbség a fejlett és fejletlenebb tagállamok között, de az sem mindegy, hogy az adott ország hol tart a kilábalásban (a déliek például kissé le vannak ebben maradva).

Nem utolsó szempont az ország exportszerkezete sem, leginkább pedig az, hogy az energiai behozatala mekkora részt hasít ki az importból. Az európai országokban az áremelkedést ugyanis legnagyobb mértékben az energiaárak emelkedése okozza. Vélhetően ennek köszönhető, hogy Magyarország nem fért be az európai dobogóra, holott a kereslet kifejezetten erős (utóbbit a kormányzati intézkedések, fiskális támogatások mesterségesen is fűtik). A benzinárszabályozásnak, valamint a rezsidíjak hatósági plafonjának ugyanakkor megvan a költsége: a lakossági energiaárak plafonja közvetlenül a költségvetésnek okoz tetemes költséget, a benzinárak pedig a szolgáltatókat hozzák lehetetlen helyzetbe.

Tehát az, hogy az inflációs rangsorban Magyarország nincs az elsők között, nem jelenti azt, hogy az infláció mesterséges leszorítását ne fizetnék meg a szereplők, csak más formában teszik azt.

Hozzá kell tenni, hogy még az Európában példátlan mértékű lakossági árszabályozással is a hatodik legmagasabb a hazai infláció, ami a jelek szerint februárban tovább nőhet (Virág Barnabás MNB-alelnök szerint 8% felett lehet). Az energiaárak további emelkedése (ami az erős világpiaci kereslet és a geopolitikai folyamatok miatt nem zárható ki) egy idő után fenntarthatatlanná teszi a kormányzati beavatkozást az árakba.

Továbbra is az energia húzza az áremelkedést

Az eurózóna inflációja januárban 5,1% volt, ami megfelelt az előzetes becslésben közölt számnak. Az áremelkedés mértéke ezzel meghaladta a decemberi szintet, holott az első közlés előtt az EKB és az elemzők csökkenést vártak. A januári adatközlés nagyban hozzájárult az EKB döntéshozóinak hangulatváltozásához: a jegybank már nem beszél arról, hogy idén nem lesz kamatemelés, sőt: egyre erőteljesebbek a hangok az EKB háza tájáról is, amelyek kifejezetten korai kamatemelést ígérnek.

További részletek hamarosan.

