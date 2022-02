Kenyérhiányt is hozhat az „Európa éléskamrájában” dúló háború

Ukrajnát gyakran szokták Európa éléskamrájaként emlegetni jelentős élelmiszerexportja miatt, ha az oroszokkal dúló háború eldurvul, akkor ebben is fennakadások lehetnek. Emellett a két szembenálló ország fontos fémeket exportál, a fennakadások elsősorban Németországnak fájhatnak – írja a CNBC.

Az már lassan mindenki által ismert megállapítás, hogy az orosz-ukrán feszültségek miatt tovább emelkedhet az olaj és a földgáz világpiaci ára. Emellett azonban a két ország még egy sor fontos nyersanyag piacán számít jelentős szereplőnek. Ide tartozik a nikkel, az árpa és a búza, melyek szállításában fennakadások jöhetnek, ha tovább éleződik a konfliktus.

Ukrajna és Oroszország együtt a világ búzaexportjának 29%-át adják, ebben pedig akár jelentős fennakadások is jöhetnek a fegyveres konfliktus miatt – mondta a CNBC-nek Alan Holland, a Keelvar alapítója és vezérigazgatója. Ukrajna a búza mellett zabból és kukoricából is komoly exportőr. Ugyan az aratási szezonig még van néhány hónap, azonban Holland szerint a konfliktus további romlása akár

kenyérhiányt is okozhat idén ősszel Európában, illetve jelentős áremelkedéshez vezethet.

Ehhez hozzájárulhat az ukrán hrivnya gyengülése is, ami megdrágíthatja az ország kivitelét. Az export akadozása nem csak Európát érintené fájdalmasan, a Közel-Keleten és Afrikában is sok ország az ukrán búzára és kukoricára van utalva – tette hozzá Dawn Tiura, a Sourcing Industry Group elnöke. Mellettük Kína is jelentős felvevőpiaca az ukrán kukoricának.

A két fontos nyersanyag ára már most emelkedésben van, a búza az év eleje óta 12%-kal, a kukorica pedig 14,5%-kal drágult az árutőzsdén. A mezőgazdasági árak további emelkedése komolyabb ársokkot okozhat, főleg akkor, ha az oroszok elfoglalják az ukrán termőterületeket – mondta Per Hong, a Kearney szenior szakértője.

Az élelmiszerek mellett Ukrajna komoly szereplő a világpiacon más nyersanyagokból és vegyi anyagokból. Mellettük Oroszország rendelkezik a világ rézkészletének 10%-ával, illetve jelentős kivitele van nikkelből és platinából. Ezek elsősorban az elektromos autók akkumulátoraiban és háztartási elektronikai berendezésekben használatosak.

A szakemberek szerint Európán belül Németország lehet a konfliktus legnagyobb vesztese, ugyanis az ország feldolgozóipara nagyrészt az orosz földgázra és az abból készült villamosenergiára épül. Így a konfliktus további eldurvulásával a német gyárak is bajban lehetnek, elképzelhető, hogy korlátozni kell majd termelésüket.

