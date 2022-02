Bérkülönbségek vállalatok között és cégen belül - Mi a helyzet az EU-ban?

Az alábbi ábra szerint leginkább három tényező befolyásolja a vállalatok közötti és a vállalatokon belüli jövedelemegyenlőtlenségek alakulását:

Az ismertetésre kerülő elemzés e hatásokat részletezi az Európai Bérszerkezet Felmérésből (Structure of Earnings Survey, rövidítve SES) nyert adatok felhasználásával. A SES 2002 óta, négyévente végzett nagymintás felmérés, amely a mezőgazdaságon és a közszférán kívüli, legalább tíz főt foglalkoztató munkahelyekre terjed ki, és részletes adatokat gyűjt a bérekről, a ledolgozott munkaidőről, a munkáltató (ágazati hovatartozás, méret, értékesítési piacok) és a munkavállalók (képzettség, munkakör, beosztás) jellemző ismérveiről. A 2002-2018-as időszakra vonatkozóan, 20 EU tagállam bér adatai szerepelnek az adatbázisban.

Az európai kereseti egyenlőtlenségek tekintetében az ezredforduló óta négy fő folyamat bontakozik ki:

Amint az alábbi ábra mutatja, az uniós országok cégeinek átlagbére egyértelműen konvergál egymáshoz. A keresetek országok közötti eltérése az EU keleti bővülésének időszakában átmenetileg ugyan jelentősen megnőtt, de azóta az eltérés tartósan csökkenő pályát követ. Amíg 2002-ben az országok közötti bérkülönbség a teljes béregyenlőtlenségnek a 48 százalékáért volt felelős, ennek a tényezőnek a szerepe 2018-ra 25 százalékra csökkent (lásd az ábra bal oldali részén a feketével színezett oszlop részeket). Ezzel ellentétben nőtt az országokon belüli bérek egyenlőtlensége.

Ha ezek után az országokon belüli bérek egyenlőtlenségének kiváltó okait tekintjük (lásd a fenti ábra jobb oldalát), akkor itt a legnagyobb változás a cégek közötti egyenlőtlenség tekintetében rajzolódik ki. Bár a béregyenlőtlenségekre még mindig a cégen belüli bérek egyenlőtlensége van a legnagyobb hatással, de ennek a tényezőnek a súlya 56%-ról 52%-ra csökkent, szemben a cégek közötti bérek egyenlőtlenségével, amelynek a szerepe 27%-ról 33%-ra nőtt. További 12 százalék az ágazatok közötti béreltérés hatása, és (európai átlagban) mindössze 3 százalék az, amelyet a cégméret befolyásol (ne feledjük, a teljes minta csak 10 fő feletti cégekből áll).

A havi keresetekben mutatkozó egyenlőtlenség az országok többségében nőtt, hat országban viszont csökkent. A keresetek közötti egyenlőtlenség Magyarországon és Németországban kiugró mértékben nőtt, amint azt az alábbi ábra mutatja. A nagymértékű egyenlőtlenség-növekedést Magyarországon elsősorban a vállalaton belüli bérek egyenlőtlenségének a növekedése okozta, ami feltűnő eltérés az EU-országok átlagától, ahol az egyenlőtlenség leginkább az (egyazon iparághoz tartozó) vállalatok között nőtt meg. További érdekesség, hogy a magyar vállalatok esetében a cégen belüli bérkülönbségek nagyarányú növekedése szöges ellentétben áll a németországi, a magyar gazdaság legfontosabb külkereskedelmi és befektető partnerénél mutatkozó változással, ahol a cégen belüli bérkülönbségek alig nőttek, a cégek közöttiek viszont annál inkább.

Számunkra érdekes lenne megvizsgálni, hogy a két országban bekövetkezett változások feltűnően eltérő dinamikája összefügghet-e a németországi (alacsony bérűnek számító) munkahelyek Kelet-Európába, közte Magyarországra történő áttelepítésével és itteni díjazásának nagyságával.

A fenti ábrán az is látszik, hogy a másik 3 visegrádi országban – Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában, amelyek szintén kiemelt beruházási célországai Németországnak – ha nem is a magyar léptékben, de szintén a nőttek a vállalatokon belüli bérkülönbségek és (az európai főáramtól eltérően) ez tette ki a béregyenlőtlenség növekedésének messze a legnagyobb hányadát.

További figyelemreméltó sajátossága a magyarországi béregyenlőtlenséget befolyásoló tényezőknek a cégméret jelentős szerepe a bérek egyenlőtlenségének növekedésében, miközben ennek hatása európai átlagban elhanyagolható.

A bérek egyenlőtlenségére ható makrogazdasági tényezők közül az elemzés a digitalizáció mértékét és a nemzetközi munkamegosztásban történő részvétel intenzitását vizsgálja, utóbbit az export és az import árbevételre vetített arányával méri. Az elemzés kitér a munkaerőpiaci tényezők hatására is, amelyet a szakszervezeti szervezettség mértékével, a munkavállalók kollektív szerződések általi lefedettségével, az elbocsátások elleni jogi védelem erősségével, a kötelező minimálbérek jelenlétével, illetve a Kaitz index változásának irányával jellemez. (A Kaitz index a minimálbérek átlagbérekhez viszonyított arányát méri).

Az alábbi ábra ezeknek a makrogazdasági és munkaerőpaci intézményi jellemzőknek az órabérek szórására gyakorolt befolyását mutatja be. A számok itt azt jelzik, hogy a magyarázó tényezők 1 százalékos változásának hatására hány százalékkal változik a szórás (a munkaerőpiaci magyarázó tényezők között az elbocsátás elleni védelem és a Kaitz-index esetében 0,1%-os változás a lépték).

A várakozásoknak megfelelően a digitalizáció érdemben befolyásolja a cégeken belüli és a cégek közötti béreltéréseket. Az informatikai szakemberek foglalkoztatási arányának növekedése, mind a vállalatokon belül, mind a vállalatok között megemeli a bérek egyenlőtlenségét. Az IT-termékek és -szolgáltatások nagyobb mértékű fogyasztása a cégek közötti nagyobb bérkülönbséggel jár együtt, míg az IT-beruházások intenzitása a cégeken belüli bérkülönbségeket fokozza.

Egy ágazat nagyobb vagy kisebb mértékű részvétele a nemzetközi munkamegosztásban a vállalatok közötti bér differenciálódást erősíti. Az export aránytól függően nőnek a cégek közötti bérkülönbségek, mivel az exportáló cégek a lehető legjobb munkavállalókat akarják magukhoz vonzani, és többet fizetnek a megszerzésükért.

A munkaerőpiaci intézmények szerepére áttérve, a fokozott szakszervezeti jelenlét egy adott ágazatban a cégek közötti bérkülönbségek jelentős csökkenésével jár együtt. Megjegyzendő ennek kapcsán, hogy mivel a szakszervezeti szervezettség évek óta csökken Európában, ez a folyamat növelte a cégek közötti bérkülönbségeket. Azokban a cégekben, ahol a szakszervezetek nem rendelkeznek képviselettel, vagy gyenge az érdekérvényesítő képességük, ott romlik a munkavállalók esélye a hozzáadott értéken való osztozkodásban. A kollektív bérmegállapodások korlátozzák a bérek eltéréseit a vállalaton belül, ugyanakkor kevésbé csökkentik a vállalatok közötti bérkülönbségeket. A kötelező országos vagy ágazati minimálbér léte erős befolyással van mind a cégek közötti, mind a cégen belüli bérkülönbségek csökkentésére. Az erősebb elbocsátás elleni jogi védelemben részesülő országokban is kisebb a bérek egyenlőtlensége, mint ott, ahol gyengébb ez a védelem.

Összefoglalva, úgy tűnik, hogy a bérek egyenlőtlenségét leginkább a munkaerőpiaci intézményi tényezők befolyásolják, így a kötelező minimálbér alkalmazása, a szakszervezeti jelenlét és a kollektív bérmegállapodások létezése. A makrogazdasági tényezők viszont összességében inkább növelik az egyenlőtlenséget a bérekben. A digitalizáció főként a vállalaton belüli egyenlőtlenséget, a nemzetközi munkamegosztás általi érintettség pedig főként vállalatok közötti béregyenlőtlenséget emeli.

Az uniós bérfelmérés adatai alapján egyértelmű konvergencia mutatható ki az európai országok között a keresetek és a bérek tekintetében. Ez már önmagában is fontos, mivel az európai integráció pozitív hatását és a regionális egyenlőtlenségek csökkenését mutatja. A tagállamokon belüli kereseti egyenlőtlenségek azonban növekedtek. A növekedés elsősorban a vállalatok között, és nem a vállalatokon belül következett be. A kereseti egyenlőtlenségek növekedésének legfontosabb mozgatórugója a foglalkoztatás növekvő változatossága – a teljes munkaidős foglalkoztatás és a határozatlan idejű munkaszerződések háttérbe szorulása, valamint a bérfizetési formák változatosságának növekedése.

Az órabérek szórása átlagosan nem nőtt, de nőnek a cégek közötti bérkülönbségek. Ennek több oka is van: egyrészt a technológiai változások és a terjedő globális munkamegosztás, másrészt a munkavállalók érdekképviseleteinek a háttérbe szorulása. A bérek egyenlőtlensége főleg azokban az ágazatokban nő, amelyekben a technológiai változás a legnagyobb mértékű, míg a nemzetközi munkamegosztásban történő részvétel szintén növekvő béregyenlőtlenséggel jár a vállalatokon belül és a vállalatok között egyaránt.

A legnagyobb befolyást azonban a béregyenlőtlenségre az intézményi tényezők gyakorolják. Különösen erős összefüggés mutatkozik a minimálbérrel: a cégek közötti és a cégeken belüli egyenlőtlenségek arányosan csökkennek azzal, ahogy a kötelező minimálbért alkalmazzák és ahogyan annak aránya nő az átlagbérhez képest.

A munkavállalói érdekképviseletek jelenléte szintén egyértelmű ok-okozati kapcsolatban áll a cégeken belüli és a cégek közötti béregyenlőtlenséggel.

A kollektív bérmegállapodásoknak van a legegyértelműbb hatása. Ugyanakkor növelhetik a különbségeket az eredmény részesedési rendszerek, mert ezek működtetése a vállalatok termelékenységi-jövedelmezőségi különbségeit a munkavállalók bérezésében is megjeleníti. A számok azt jelzik, hogy a szakszervezetek erejének csökkenése a bérek közötti egyenlőtlenségek növekedésével jár, különösen a vállalatok közötti viszonylatban. Ez azért problematikus, mert az EU egészét tekintve a kollektív bérmegállapodással nem lefedett munkavállalók aránya a 2002-es 11 százalékról 2018-ra 30 százalékra nőtt, miközben a szakszervezeti szervezettség 25 százalékról 19 százalékra csökkent. A kollektív tárgyalások elterjesztése egyik módja lehet annak, hogy csökkenjen a cégek közötti egyre nagyobb bérszakadék, és hogy mindenki számára elérhetővé váljanak a jó munkahelyek.

Az intézményi tényezők fontosságát egyértelműen jelzi, hogy ezek jellemzőitől függően az egyenlőtlenségek növekedése jelentős mértékben eltér az egyes országok között. Ha az egyenlőtlenségek csökkentése a cél, akkor ez leghatékonyabban úgy érhető el, ha

