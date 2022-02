Kilőttek a csillagos ég felé a gázárak Európában

A megelőző napok vad emelkedése után tegnap estéről mára 35%-kal 120 euró/MWh-ra ugrott a márciusi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén.

Ez még nem történelmi csúcs, de ütemes haladás afelé, mert karácsony előtt napon belül átmenetileg 185 euró körül is járt az akkori legközelebbi lejáratra (január) a gázár időjárási, keresleti okok miatt és amiatt, hogy aznaptól kezdték lecsavarni az oroszok a gázszállítást a Jamál-Európa gázvezetéken Nyugat felé és ezóta is a szokásossal ellentétben visszafelé, tehát Németország felől Lengyelország felé áramlik a gáz nettó értelemben a két ország között.

Az áprilisi-májusi lejáratra is 30-35% közötti árugrás látszik 115 euró körülre, a távolabbi lejáratokra is 25-30%-os, így egész évben jelenleg 110 euró/MWh körüli határidős görbe látszik.

Az biztos, hogy hatalmas a bizonytalanság a piaci szereplők között, hogy az orosz támadás miatt a gázszállításokkal mi lesz, lesz-e egyáltalán a következő hónapokban elérhető volumen, így ez a közeli lejáratokra egyrészt extrém áremelkedést okoz, a távolabbi eljáratokra pedig ügyletkötési bizonytalanságot.

Amint hétfői elemzésünkben körbejártuk: azt még tudná kezelni az európai gázpiac, ha visszafogott ütemben, de továbbra is küldenék az oroszok a három fő vezetéken Európába a gázt, mert a tárolói készletszintek, a saját termelés, illetve leginkább a felpörgetett norvég és algériai vezetékes, illetve amerikai és katari LNG-szállításokkal ki lehetne húzni a téli szezont érdemi gázfelhasználási korlátozások nélkül.

Egy korábbi elemzésünkben viszont arra is rámutattunk, hogy semmilyen módon nem lehet pótolni azt a kieső gázmennyiséget (havi 12-14 milliárd köbméter), ha az oroszok teljesen leállítják a gázszállításokat Európa felé, márpedig a teljes ukrán invázió miatt várható kemény nyugati szankciók hatására (akár a SWIFT-ből is kizárhatják az orosz bankokat, vagy a levelezőbankoknak megtilthatják az orosz bankokkal való üzletelést) akár ez is előfordulhat, hiszen úgyse tudnának érte fizetni az európai vevők. Ezek a hatalmas bizonytalanságok nyomasztják most a gázpiacot és tolják a csillagos ég felé az árakat.

