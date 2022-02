Pont akkor kezdett el több gázt küldeni Európába a Gazprom, amikor egekbe ugrott a gázár

Portfolio 2022. február 24. 10:20

Az orosz gázszállítás mindhárom főbb európai útvonalon zavartalan csütörtökön, ráadásul pont akkor kezdett nőni a szállítási volumen, amikor az orosz támadás miatt egyébként is egekbe ugrottak a gázárak. Mindez rövid távon enyhíti a gázellátási veszélyeket, de a nyugatiak által tervezett súlyos szankciók mellett bizonytalan, hogy valóban zavartalan lesz-e a következő hónapokban is az orosz gázszállítás. Az ukrán elnök máris felhívta a katari emírt, és amellett, hogy tájékoztatta ót a helyzetről, valószínűleg a cseppfolyós gázellátás terén is segítséget kért.