Erős áremelési szándékok vannak a magyar gazdaságban

A GKI konjunktúraindexe februárban a januári emelkedés után hibahatáron belüli mértékben csökkent. Az üzleti várakozások – főleg az iparban – romlottak, a fogyasztói várakozások viszont kissé javultak. Az üzleti szféra áremelési szándéka tovább erősödött, főleg a februárban amúgy is minden tekintetben optimistábbá vált szolgáltató cégek körében.

Az üzleti szférán belül februárban a szolgáltató cégek kivételével minden ágazat pesszimistábbá vált, főleg az ipar.

Az ipari bizalmi index februárban a tavaly évvégi szint alá esett. Egyaránt romlott az elmúlt időszak termelésének, a rendelésállománynak és a készletszintnek a megítélése. Gyengültek a termelési várakozások, az exportrendeléseket azonban a januárinál kedvezőbbnek érezték a válaszadók.

Az építőipari termelők februári hangulata lényegében megegyezett a decemberivel. A magasépítők kilátásai januárhoz képest valamelyest romlottak, de a mélyépítőké javultak. Az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség februárban minimálisan javult, a rendelésállományok értékelése gyakorlatilag nem változott.

A kereskedelmi bizalmi index minimálisan csökkent. Ez az egyetlen ágazat, ahol valamivel több a pesszimista, mint az optimista vállalkozás. Az eladási pozíció megítélése kedvezőbb lett, a rendelésekről és a készletszintről alkotott vélemény viszont rosszabb.

A szolgáltatói bizalmi index februárban megközelítette a covid-válság kezdetétől számított időszak csúcspontját. Az általános üzletmenetről és a várható forgalomról alkotott vélemény egyaránt javult.

Februárban megállt az üzleti szféra foglalkoztatási hajlandóságának három hónapja tartó csökkenése, főleg a szolgáltató cégek optimizmusának köszönhetően. Csak az építőiparban lett gyengébb a létszámbővítési szándék, de itt is több az alkalmazottak számának növelésére, mint csökkentésére számító cég. Ugyanakkor a lakosság munkanélküliségtől való félelme két hónapos gyengülés után érezhetően markánsabbá vált.

A cégek áremelési törekvése tovább erősödött, különösen a szolgáltató szektorban, de fokozódott az építőiparban is. A kereskedelmi cégek körében ugyan némi gyengülés következett be, de így is e cégek mintegy 70%-a készül áremelésre.

A fogyasztók inflációs várakozása viszont több hónapos erősödés után harmadik hónapja gyengül. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetét a vállalatok továbbra is pesszimistán látják, de ennek mértéke második hónapja enyhül. Immár a szolgáltató cégek a legkevésbé borúlátók. A lakosság véleménye viszont kissé kedvezőtlenebb lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index februárban – novemberi zuhanását követően – már harmadik hónapja javult, s elérte nyári, viszonylag kedvező szintjét. A lakosság saját pénzügyi helyzetét a januárinál kedvezőbbnek, lényegében a válság előttivel azonosnak érezte. A saját jövőbeli megtakarítási képesség megítélése elérte mindenkori csúcspontját.

A GKI felmérése értelemszerűen még nem tartalmazza az orosz-ukrán háború üzleti és lakossági bizalomra gyakorolt hatását.

