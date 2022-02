Kiderül, milyen infláció mellett érte a háború Európát

Portfolio 2022. február 28. 06:31

Nehéz az ukrán-orosz háború mellett bármi másra is figyelni, és kevés eseménynek van ma nagyobb piacmozgató hatása, mint az orosz-ukrán híreknek. Pedig a héten is érkeznek fontos makroadatok, mint például a címben is említett eurózóna-infláció. A háború vélhetően fokozni fogja az áremelkedést a következő hónapokban, és a héten kiderül, hogy milyen áremelkedésnél érte a konfliktus a kontinenst. Ezen felül amerikai munkanélküliségi adatok is érkeznek, de nagyon kell figyelni Jerome Powell Fed-elnök beszédére is.