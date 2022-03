Rendben jön a gáz az oroszoktól, és a magyar Energiahivatal is nyugtat

Portfolio 2022. március 01. 09:38

Az oroszok európai gázszállítása Nyugat-Európa felé továbbra is szokásoknak megfelelően zajlik, ezt a Gazprom is jelezte kedd reggel az ukrán tranzit kapcsán és emiatt a holland TTF gáztőzsdén a következő havi lejáratokra ma csak néhány százalékos emelkedés látszik a tegnapi durva napon belüli korrekció után. Magyarországon minden irányba zavartalan a gázforgalmazás - hangsúlyozza kedd reggeli közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) is. Azt is kiemeli, hogy a magyar tárolókban lévő 1,59 milliárd ködméter földgáz 25% százalékos töltöttséget jelent, ami „a fűtési szezon végén - még hideg időjárási körülmények – között is jelentős tartalékot jelent.”