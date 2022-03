Vérszegény lett a magyar beruházási adat

2021 utolsó negyedévében a nemzetgazdasági beruházások volumene 1,6%-kal elmaradt az előző negyedévi szinttől. A visszaesés miatt a éves összevetésben is mindössze 0,2%-os növekedést mért a KSH.

Az adat abból a szempontból enyhe meglepetést jelent, hogy a tavaly év végi GDP-növekedés a várakozásoknál erősebb lett, így arra lehetett számítani, hogy ahhoz nem csak a lakossági fogyasztás, hanem a beruházások is jelentősebb mértékben hozzájárultak. Ehhez képest úgy tűnik, hogy a gazdaságot valóban szinte kizárólag a háztartások állami kiköltekezéstől is fűtött fogyasztása hajtotta.

Mint a fenti ábrán látható, a beruházások szintje a koronavírus-válság utáni gyors helyreállás után már nem nő gyorsan, az utóbbi két negyedévben összességében stagnált. A helyzetet nagy vonalakban úgy lehet magyarázni, hogy a költségvetési szektor behúzta a féket a fejlesztési kiadásait, hogy a költségvetés látványos elszállását valamelyest kontroll alatt tartsa. Ennek beruházásokra gyakorolt hatása azonban inkább az idénre volt várható, így meglepő, hogy már 2021 végén is éreztette hatását a visszafogás.

A KSH úgy értelmezi az adatokat, hogy azok a költségvetés és a háztartások csökkenő aktivitása mellett a vállalkozások bővülő fejlesztéseit mutatják. Vagyis nincs szó nagy dekonjunktúráról, a vállalati szektor kapacitásbővítő beruházásai továbbra is zajlanak.

A beruházási teljesítmény több mint felét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében a fejlesztések volumene 6,0%-kal emelkedett, amiben meghatározó szerepet játszott, hogy a külföldi érdekeltségű vállalkozások tovább növelték fejlesztéseiket. Ugyanakkor a beruházások 14%-át realizáló költségvetési szerveknél a fejlesztések 16%-kal visszaestek, amiben szerepet játszott a pótlólagos költségvetésitartalék-képzés is az év végén. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a koronavírus-válság óriási cikkcakkjai miatt a bázishatások ezeket az éves összevetéseket, illetve az azokból levonható következtetéseket meglehetősen bizonytalanná teszik.

Mindenesetre az ágazati adatokból látszik, hogy a feldolgozóipar és az szállítás területén éves alapon jelentős a bővülés, igaz, utóbbinál nagyon mélyen van a viszonyítási alap. Az állami aktivitás alábbhagyását jelzi, hogy a közigazgatásban és az energiaszektorban a KSH éves alapon visszaesést regisztrált.

A beruházások alakulása * (2021. 4. negyedév, éves változás, %-ban) Feldolgozóipar 16,7 Ingatlanügyletek -13,2 Szállítás, raktározás 20,1 Kereskedelem 3,2 Közigazgatás -18,8 Mezőgazdaság 8,8 Információ, kommunikáció 12,8 Energia -6,2 Művészet, szabadidő -5,7 Beruházások összesen 0,2 Ebből: Építés 3,3 Gép, berendezés -4,6 Forrás: KSH, Portfolio * néhány kiemelt ágazatban

Az idei kilátások igen vegyesek és bizonytalanok. Alapvetően még tarthatna a koronavírus-válság utáni helyreállási lendület, ami lendületet adhat a beruházásoknak is. Ugyanakkor az infláció gyorsulása miatt emelkedő kamatszint a hitelköltségeket emeli, különösen a kkv-k idei második féléves forrásellátottsága bizonytalan. (Itt az MNB újabb hiteltámogató programjára vár a piac - ha az inflációs helyzet ezt lehetővé teszi.) Új kockázat ot jelent az ukrán háború, ami a teljes európai gazdasági aktivitást leültetheti, a romló üzleti környezet pedig akár a hazai exportcégek fejlesztési politikáját is visszafoghatja. További fékezési tényezőt jelenthet a választásokra túlköltekező államháztartás korrekciós igénye, aminek keretében a kormány már jelezte is, hogy több százmilliárd forintnyi beruházást halaszt el az idei évben.

