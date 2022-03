Vodkabojkottal tiltakozik a világ az ukrajnai invázió ellen

Három amerikai kormányzó elrendelte az orosz gyártmányú vagy márkájú szeszes italok kivonását a boltokból, míg Új-Zélandon az egyik legnagyobb alkohol-kiskereskedelmi lánc több ezer üveg vodkát, köztük az Ivanov és a Russian Standard márkákat is kivonta a forgalomból - és az üres polcokat ukrán zászlókkal töltötte meg.

Ausztrália két legnagyobb szeszesitallánca, a Dan Murphy's és a BWS leállította az orosz eredetű termékek árusítását a két lánc tulajdonosa, az Endeavour Group szerint.

A lépések az energiaipari óriáscégektől kezdve az autógyártókon át az ügyvédi irodákig visszhangozzák a globális vállalatok azon lépéseit, hogy megszakítják kapcsolataikat Oroszországgal, vagy felülvizsgálják működésüket, mivel a kormányok szankciókat léptettek életbe az országgal szemben. A FIFA és az UEFA szintén eltiltotta az orosz csapatokat a versenyektől.

This morning I signed an Executive Order instructing outlets to begin removing Russian-made and Russian-branded spirits from our liquor and wine outlets until further notice. New Hampshire stands with the people of Ukraine in their fight for freedom. @nhliquorwine