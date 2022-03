Bejelentették a németek: direkt nem az oroszoktól vesznek gázt

A német gazdasági minisztérium szóvivője azt jelentette be, hogy a kormány megbízást adott a gázbeszerzésért felelős intézménynek, hogy vegyen 1,5 milliárd euró értékben nem-orosz cseppfolyósított földgázt – jelentette a Reuters.

A szóvivő hozzátette: egyelőre nincsenek olyan jelek, hogy az oroszok ne teljesítették volna a szállítási kötelezettségeiket, de közben azt is jelezte: az eddigi három oroszellenes szankciós csomagon túl lehet még további lépés is. A piac éppen ettől fél, hogy egy további lépés lehet például az orosz hajók kitiltása az egész EU-ból (a britek már meglépték, ezért se oda, se a franciákhoz nem mennek már az orosz hajók, így sehol sem tudnának kikötni az orosz LNG-tankerek, illetve az is szankciós lépés lehet, hogy például a Gazprombankot is felveszik a SWIFT-ből kitiltott orosz bankok listájára, így leállnának a gáz- és olajszállítások.

A szóvivő azt is jelezte, hogy a nagyon közeli napokban megtörténhet az említett német gázbeszerzés és már csak döntés kérdése, hogy az oroszokon kívül konkrétan honnan veszik meg a gázt.

Ez a jelzés azután érkezett, hogy reggel Robert Habeck gazdasági miniszter azt mondta: fel vannak készülve arra, ha esetleg legrosszabb forgatókönyvként teljesen leállnának az orosz gázszállítások Európába.

Mind az olaj, mind a gáz ára meredeken emelkedett ma, az áprilisi határidős gázár délelőtt átmenetileg történelmi csúcsra, 193 euróig szárnyalt, majd 165-170 euró körül ragadt, a Brent típusú kőolaj ára pedig 110 dollárig ugrott. Erről bővebbe külön hírfolyamunkban írtunk:

