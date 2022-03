Jönnek a kormány bejelentései

Gulyás Gergely csütörtökön 10 órakor tartja a szokásos Kormányinfót, amit ezúttal a szokásosnál is nagyobb figyelem övezhet az orosz-ukrán háború miatt.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott meghívó szerint Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő csütörtök 10 órakor tartja a Kormányinfót. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

A lassan egy hete zajló orosz-ukrán háború fényében a csütörtöki kormányzati tájékoztatás kiemelt jelentőséggel bír, nem kizárt, hogy a geopolitikai fejlemények kapcsán lesz bejelentés a kormány részéről.

Közben a rendkívül rossz nemzetközi befektetői környezet miatt a forint új történelmi mélypontjára zuhant, és a magyar tőzsdét sem kímélik a piaci szereplők. Érdekes lesz látni a kormány ezzel kapcsolatos megnyilvánulásait.

Az orosz-ukrán háború és az arra adott erőteljes nyugati gazdasági büntetőintézkedések, valamint az energiaárak újabb elszabadulása több csatornán is befolyásolja a magyar gazdaság kilátásait is. Nem kizárt, hogy erről is szó lesz a csütörtöki Kormányinfón.

És közben azt sem szabad elfelejteni, hogy a korábbi hetekben a koronavírus-járvány hazai alakulása volt a meghatározó téma ezeken az eseményeken, így terítékre kerülhet ez a kérdés is. A legfrissebb adatok szerint az ötödik járványhullám látványosan húzódik vissza, az új esetszámok járványgörbéje lassan oda csökken, mint amit a hullám kezdetén láthattunk. Ennek fényében ez akár új környezetet teremthet a kormány járványügyi döntéseinek. Emlékezetes, az elmúlt hetekben az európai országok sorra oldották fel a járvánnyal kapcsolatos szigort.

