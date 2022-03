Lépett a Mol: korlátozást vezetnek be a benzinkutakon

A kormány üzemanyag-árazásra vonatkozó rendeletének hatásaként rekordmértékben megnövekedtek a töltőállomási igények, emiatt korlátozásokat vezetett be a Mol - írja a társaság közleményét idézve a Vezess.hu.

Ennek értelmében normál kutakon bármely tankoláskor (személygépjármű, kisteherautó, tartály, kanna, hordó stb.)

100 literben maximálták az egyszeri vásárláskor engedélyezett tankolási mennyiséget, függetlenül attól, milyen fizetőeszközzel rendezik azt.

Nagyteljesítményű kutaknál a maximált mennyiség nem haladhatja meg az alkalmankénti 500 litert, függetlenül attól, milyen fizetőeszközzel rendezik az. Korlátlanul vehet azonban üzemanyagot nagyteljesítményű kutakról az, aki üzemanyagkártyával tankol - írja a Vezess.hu.

Az intézkedés március 2-án 0:00-kor lépett életbe.

A Mol lapunknak is megerősítette a krolátozás tényét. A Portfolio úgy tudja:

nincs ellátásbiztonsági kérdés, a korlátozásra azért van szükség, hogy ne vásárolják fel a vállalkozások a kutakon a benzint.

A Mol azért vezette be a korlátozást, mert nagyvállalatok is elkezdtek a kutaton üzemanyagot tölteni, akikre egyébként nem vonatkozik az ársapka. Viszont a nagykereskedelmi áron már drágábban kapják az üzemanyagot. Ezért a Mol kutakra járnak, és többszáz, többezer litert tankolnak. A Mol tehát azért vezette be a korlátozást, mint amiért a kiskereskedelmi láncok az egyes élelmiszerek árstopja után. A nagy láncokban ugyanis megjelentek a kisboltosok, hogy felvásárolják a készleteket (akiknek a beszerzési ára már magasabb, mint a nagy láncok polcain a kiskereskedelmi ár, ami tavaly október 15-i). Ezt a kisboltos felvásárlást akarták megakadályozni a kiskereskedelmi cégek a mennyiségi korlátozással.

Ma reggel a társaság azt írta a lapunkhoz eljuttatott közleményében, hogy:

Ügyfeleinknek, beleértve a lakossági fogyasztókat is, azonban továbbra is zavartalanul biztosítjuk mind a 95-ös oktánszámú benzin és a dízel piaci ellátását.