Mégsem annyira kötelező a 6 éves iskolakezdés

Összesen 21 353 kérelem érkezett be idén az Oktatási Hivatalhoz (OH) a január 18-ai határidőig a hatéves kortól kötelező iskolakezdés halasztásának ügyében – tudta meg a Népszava . Az OH a lappal közölte, a kérelmek legnagyobb részét – 20,6 ezer ügyet – már el is bíráltak, és 98 százalékban helyt adtak a szülők kérelmének.