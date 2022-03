Nincs mese: a hétköznapokban is megérezzük a mostani forintgyengülést - VIDEÓ

Portfolio 2022. március 02. 15:30

Számos bizonytalansági tényező övezi a jelenlegi forintgyengülést, és rövid távon nem is látszik, hogy mitől fordulna meg az árfolyam a magyar fizetőeszköz piacán. A gyengülés az amúgy is inflációs környezetben átmegy majd az árakba is, vagyis tovább gyorsulhat a pénzromlás üteme – mondta el Madár István a Portfolio vezető elemzője.