Az Európai Unió új szankciókat hagyott jóvá Fehéroroszország ellen az ukrajnai orosz invázióban játszott támogató szerepe miatt - mondta szerdán a Reuters hírügynökségnek egy uniós vezető diplomata.

Egyelőre a büntetőintézkedések tartalma nem ismert, csak annyit tudni, hogy a szankciók az oligarchákat, a központi bankot is sújtják, és a fehérorosz bankokat az oroszokhoz hasonlóan kiszakítanák a SWIFT-bankrendszerből. Az is még a héten korában szivárgott ki, hogy a Minszk elleni új szankciók célja az, hogy leállítsák a további fehérorosz áruk exportját az EU-ba, a már szankciók hatálya alá tartozó termékeken felül is.

Címlapkép: Getty Images