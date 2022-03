Zárják az oroszok az európai gázcsapot! - Történelmi csúcsra szárnyalt a gázár

Az orosz Interfax azt közölte a Reuters tudósítása szerint délelőtt negyed 11 után, hogy a Gazprom mára (nem holnapra) csak a Jamál-Európa vezetéken elérhető tranzit kapacitás mindössze 20%-át foglalta le, így tehát ez arra utal, hogy a gázszállítás volumenét jelentősen visszafogja, ami az árak ugrásához vezet.

A Jamál-Európa Oroszországból Fehéroroszországon és Lengyelországon át fut Németországig és éves kapacitása 33 milliárd köbméter, ami a második legfontosabb orosz gázszállítási útvonal az Északi Ármalat 1 után, aminek kapacitása 55 milliárd köbméter.

A 193 euróig ugró gázár után meredek szakadás következett be 155 euróig, de ez még mindig 25-30% körüli emelkedést jelent a tegnapi záróárakhoz képest. Háromnegyed 11-kor 150-155 euró körül, extém volatilitás mellett hullámzik az áprilisi gázár.

A mai drámai gázár-emelkedéssel egyébként valóra is vált a volt orosz elnök múlt heti fenyegetése, aki azt vázolta, hogy a németek azon döntése miatt, hogy leállítják az Északi Áramlat 2 engedélyezését, 190 euróig fog ugrani az ár. Az Északi Áramlat 2 mögötti cég csődjét egyébként ma már be is jelentették a nyugati szankciók hatására és tegnap már kiszivárgott, hogy ez fog történni vele.

