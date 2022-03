Bréking! Literenként 20 forintos támogatást kapnak a kis benzinkutak

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára egy csütörtök reggeli videójában jelentette be a kis benzinkutak számára adott állami támogatást, ami értékesített literenként 20 forint lesz, 3 hónapon át. Emellett három további intézkedésről döntött a kormány az akcióterv keretében.

Újabb támogató lépések a kis benzikutak számára

Megszületett a megállapodás, a kormány támogatást nyújt a kis benzinkutaknak az ellátásbiztonság érdekében - jelentette be György László. Emlékeztetett arra, hogy a kis benzinkutak képviselőivel eredményes tárgyalásokat folytatott a tárca az elmúlt hetekben. A tárgyalások eredménye a konszenzusos javaslatcsomag, ami a kis benzinkutakat segíti. Erről a kormány a mai ülésén döntést hozott.

Az intézkedések a következők:

A kormány megerősítette az egy héttel korábban meghozott 6 azonnali intézkedést.

Másrészt: a kormány mai döntése értelmében a kis benzinkutaknak az üzemanyagárstoppal üzemanyagok értékesítése után érintett literenként 20 forintos támogatást nyújt a kormány. A támogatás 3 hónapra jár.

A kormány ezt nem ingyen adja, azt várja el cserébe, hogy a kis benzinkutak fenntartsák működésüket, azaz ne hirdessenek ezalatt üzemszünetet

- fogalmazott az államtitkár.

Azt is elvárják, hogy tartsák meg a munkavállalóikat, ezáltal garantálható ugyanis érvelése szerint az ellátásbiztonság.

Elengedi a kormány továbbá az energiahatékonysági kötelezettségrendszerből eredő kötelezettségeket is valamennyi benzinkutat üzemeltető vállalkozás számára 3 hónapra - tette hozzá.

A 3,5 tonnát meghaladó kamionokat és buszokat nem kötelező kiszolgálni - mondta.

Az állami és önkormányzati ingatlanban működő kutakat mentesíti a kormány a bérleti díjfizetés kötelezettsége alól a márciusi, áprilisi és májusi hónapokra.

Mit is jelent mindez?

A mai bejelentés a kormány harmadik olyan intézkedéscsomagja, ami a benzinkutat üzemeltetőkön segít a benzinárstop fenntartása érdekében. A múlt héten jelentették be azt a 6 intézkedést, ami szintén tehercsökkenést eredményez (szocho elengedés, kedvezményes hitelek), majd hétfőn jött két újabb lépés: a nagykereskedelmi ár 480 forinton történő rögzítése, és a jövedéki adócsökkentés és készletezési díj elengedése.

Az e heti kormányzati döntésekkel eldőlt:

a benzinárstop költségeinek viselését a kormány teljesen átalakítja. A nagykereskedőknek is fáj most már az üzemanyagárak befagyasztása, és a kormány is egyre nagyobb részt vállal a költségek viseléséből, a kisebb kutakat üzemeltető cégeket pedig kompenzálja, a nagyobb kutak viszont fizetik a cechet.

Minderre azért van szükség, mert a kiskereskedelmi értékesítési ár és a beszerzési ár között egyre nagyobb az olló az elszálló olajárak és a forint gyengülése miatt, így egyre kevésbé fenntartható az üzemanyagok árának befagyasztása.

Címlapkép: Getty Images