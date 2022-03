Kreatív forgatókönyvvel készülnek a pedagógusok a márciusi sztrájkra

Már nemcsak a járványhelyzetre, hanem az orosz-ukrán háborúra hivatkozva is elhalasztaná a tanársztrájkot a kormány - mondta Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke miután a szakszervezetek tegnap az Emberi Erőforrások Minisztériumában egyeztettek.

Szerdán ismét egyeztetett a pedagógusszervezetekkel az Emmi, Kisfaludy László köznevelési helyettes államtitkár még mindig arról érdeklődött, hogy tervezik-e a márciusi sztrájkot. Miután sem a pedagógusbérek, sem a munkaterhek, sem más követelésekben nem jutottak előrébb, az érdekvédők határozott igennel feleltek - írja a Népszava.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 01. Kíváncsi az Emmi: újabb egyeztetések jönnek a pedagógusokkal

A PSZ elnöke az egyeztetést követő sajtótájékoztatón arról számolt be, hogy a kormány a járványhelyzet és az ukrán-orosz háború miatt elhalasztaná a sztrájkot. Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja kiemelte, hogy továbbra is érvényben van a kötelező oltásról szóló rendelet, s bár több pedagógus kapott miniszteri mentesítést az oltás alól, ezek most sorban lejárnak, emiatt még több tanár kerülhet fizetetlen kényszerszabadságra.

A helyettes államtitkártól azt az ígéretet kapták, hogy a kormány felülvizsgálja az oltási rendeletet.

Miután a kormány rendeletben szabta meg azt is, hogyan lehet sztrájkolni az iskolákban, és ez a bíróság, valamint az alapvető jogok biztosa szerint is rendben van, a szakszervezet képviselői elárulták, hogy “kreatív forgatókönyvvel” készülnek a márciusi munkabeszüntetésre. Az egyik út, hogy szóról szóra betartják a kormányrendelet előírásait, ami szintén akadályozhatja az iskolai munkát, hiszen elvben nem lehetne csoportokat, osztályokat összevonni, de ez a gyakorlatban a megbetegedések és a tanárhiány miatt sokszor sztrájkon kívül sem kivitelezhető. További részletekkel a jövő héten állnak elő.

Nagy Erzsébet kitért arra is, hogy folytatódnak az iskolai polgári engedetlenségi mozgalmak, annak február 14-ei indulása óta eddig több mint 200 iskola és több ezer pedagógus vett részt.

Címlapkép forrása: Getty Images