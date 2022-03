Zsiday Viktor: nagyon sokat romlottak a magyar növekedési kilátások

A magyar növekedési kilátások nem csak rövid, hanem hosszabb távra is nagyon sokat romlottak az elmúlt hetekben - írja Zsiday Viktor befektetési szakember, aki a blogján a recesszió és a stagfláció esélyeit latolgatja.

Zsiday arról ír, hogy az energiaársokkok, a vártnál jóval magasabb infláció pálya már az év elején borúsabbá tette az európai gazdaság növekedési kilátásait, elsősorban azért, mert a keresetek reálértékét megeszi az árak emelkedése, így a lakossági fogyasztás lendülete alábbhagyhat.

Ezt a hatást Magyarországon egy ideig még ellensúlyozza az elmúlt hónapok gigantikus költségvetési stimulusa, de aztán az európai lassulást ránk is kihat. "Közben a hazai infláció is nagyobb lesz a vártnál, és tartósan magasabb, egyrészt a nemzetközi hatásoknak, másrészt a forintgyengülésnek köszönhetően. Emiatt a hazai reáljövedelmek sem nőnek úgy, mint vártuk, tehát a fogyasztás itthon is egy pár hónapos felfutás után el fog gyengülni."

A választási boom tehát gyorsan kifulladhat, de az igazi bajok csak ez után fognak jönni.

2023-24-ben jelentős költségvetési kiigazítást kell végrehajtani, amelynek várható mértéke az utóbbi hetekben szintén emelkedett:

akár éves több száz milliárd forinttal is nagyobb lehet a rezsicsökkentés számlája (ez az MVM veszteségeként csapódik le),

akár 100-200 milliárdos többletköltséget is okozhat az MNB kamatvesztesége,

gyorsabb lesz az államadósság átárazódása, ami a kamatkiadásokat növeli,

a korábbi oroszbarátságunk miatt most még nehezebben elérhetőnek tűnnek az eddig is visszatartott EU-s források.

Tehát miután 2022 második félévében idehaza lelassulhat a fellendülés, 2023-24-ben már fájó lépéseket kellhet hoznia a költségvetésnek - mondja Zsiday, hozzátéve, hogy 2010-13 tapasztalatai alapján nagyjából elképzelhetjük mire számíthatunk, miközben "a benzinár körüli szörnyű bénázás jól mutatja, mennyire felkészült erre a kormányzat". Eközben a magas infláció miatt a kamatszint tartósan is fennragadhat.

Magyarországon tehát valós veszély a stagflációszerű helyzet megjelenése, mert a gazdasági lassulás forintgyengülés mellett nem hoz automatikus dezinflációt.

Magasabb kamatszint, magasabb infláció, költségvetési megszorítás, és akár tartósan lelassuló gazdaság. Egyelőre ez néz ki az elmúlt napok eredményeképp idehaza – összegzi a helyzetértékelését Zsiday , aki szerint nem túl szívderítő kép. Ahhoz, hogy ez ne valósuljon meg a háború gyors lezárultára és igen hatékony monetáris-fiskális együttműködésre lenne szükség, teszi hozzá.

