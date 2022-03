Itthon is érezni a háború hatását: megrohanták a magyar hivatalokat útlevélért

Az orosz-ukrán háború hatására többszörösére ugrott a héten az útlevéligénylések száma – írja a Népszava a Belügyminisztérium adatai alapján. A kormányhivatalok és okmányirodák egyelőre állják a sarat a megnövekedett forgalomban is.

Több fővárosi kormányhivatalban is megnőtt az érdeklődés az útlevelek iránt, ezért a Népszava a Belügyminisztériumhoz fordult konkrét adatokért. A tárcától kapott számsorokból kiderül, hogy a 2019-es, a COVID-19 járvány előtti időszakban átlagosan 1500-2000 darab útlevéligénylés volt naponta. Később ez a járvány idején lecsökkent 1200-1500-ra. Miután megjelent az év végén az kormányrendelet, amely kimondta, hogy csak június végéig lehet használni a lejárt okmányokat is, 2200-2300-ra emelkedett a napi igénylések száma.

Ehhez képest most hétfőn csaknem 9800 igénylést adtak be, de kedden is 7200-an igényeltek útlevelet.

A Miniszterelnökség nem érzékel különösebb nyomást a hivatalokon. Azt ugyan elismerik, hogy ezen a héten a kormányablakokban és az okmányirodákban nőtt az útlevéligénylések száma a korábbiakhoz képest, azonban a keddi ügyfélforgalom már jelentősen elmaradt a hétfőitől – válaszolták a lap kérdésére. A kancellária a megnövekedett hét eleji forgalomnövekedés okaként kizárólag arról tett említést, hogy a lejárt okmányokat csak június 30-ig lehet használni.

