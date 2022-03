50% feletti ugrással új csúcson járt a gázár a hétvégi fejlemények miatt

A holland gáztőzsde áprilisi lejáratú gáűzára továbbra is kissé 310 euró/MWh felett ragadt. A májustól szeptemberig szóló határidős kontraktusok árai 270-300 euró körül járnak, a negyedik negyedévi termék 200 euró körül, a jövő év első negyedévi 133 euró körül. Ez jól mutatja, hogy most a rövid távú orosz gázszállítási lehetőségek megszakadásától tart a gázpiac, így a legközelebbi lejáratokra messze a legmagasabb az ár, a későbbi lejáratokra pedig jóval alacsonyabb (igaz még azok is történelmi csúcs körüli szintnek számítanak).

Érdemes megnézni, hogy a gázárak ugrása mellett a 90 napos kereskedési napi mozgóátlag hogyan alakult: már csaknem 100 euróra emelkedett és ez azért fontos, mert a magyar-orosz gázbeszerzés költsége is a TTF árat követi időbeli késéssel, és a mozgóátlag adhat indikációt ennek változására. Amint januári számításaink során rámutattunk: ha tartósan 60 euró/MWh maradna idén a TTF gázár és 360 körül az EURHUF, akkor 500 milliárd forint körüli vesztesége keletkezhet majd idén az egyetemes szolgáltató MVM-nek. Most ehhez képest a gázár mozgóátlaga is sokkal magasabb, ráadásul a forint is sokkal gyengébb, így a rezsicsökkentés fenntartása még sokkal nagyobb állami költségvetési forrásokat igényelhet.