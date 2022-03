A nukleáris fenyegetés miatt a magyarok is elkezdték a nagybevásárlást

Országszerte hiánycikk lehet a jódtabletta, amelyre az Európában jelentős kereslet mutatkozik mióta az emberek attól tartanak, hogy Oroszország nukleáris támadást mér Ukrajnára. A Portfolio az ország különböző pontjain található gyógyszertáraknál érdeklődött arról, hogy van-e készleten még a termék, amely már csak elvétve kapható, és a jelek szerint nem is tudják beszerezni. Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója tájékoztatása szerint a gyógyszertárakban szabadon beszerezhető jódtartalmú készítmények nem arra szolgálnak, hogy nukleáris katasztrófa esetén pótolják a jódot. Dobson Szabolcs szakgyógyszerész is teljesen értelmetlennek tartja a jódtabletták felhalmozását, mivel annak indokolatlan szedése komoly egészségügyi mellékhatásokkal járhat. Szükség esetén a sugárvédelmi célokból alkalmazott készítményeket állami raktárakból és állami intézkedésre osztják szét.

Pár napja több európai uniós tagország gyógyszertárai is azt jelentették, hogy jelentősen megugrott a jódtabletták iránti kereslet. Ennek hátterében pedig az áll, hogy nukleáris katasztrófa esetén jódtablettákkal csökkenthető a pajzsmirigyrák kialakulásának kockázata. Az ilyen események során felszabaduló radioaktív jódot a szennyezett levegő belégzése esetén a pajzsmirigy felszívhatja. A patikákban kapható nem radioaktív jódtabletta megfelelő időben történő szedésével biztosítható, hogy a pajzsmirigy már telített legyen, ami megakadályozza a radioaktív jód felszívódását.

A termék beszerzésébe a csernobili atomerőmű közelében kirobbant harcok óta kezdtek az emberek, illetve azt követően, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy reagált az Ukrajna megszállása miatti, országával szembeni szankciókra, hogy elrendelte az orosz nukleáris elrettentő erők fokozott harci készültségét. Az aggodalmat csak tovább fokozták az orosz-ukrán háború legnagyobb európai atomerőművet érintő fejleményei. Ukrajna délkeleti részén fekvő zaporizzsjai területen található atomerőművet csütörtök hajnalban az orosz hadsereg megtámadta, és egy adminisztratív épületben (nem messze azonban a reaktoroktól) tűz ütött ki. Az incidens során a lángokat sikerült eloltani, az atomerőmű nem sérült meg és a sugárzási szint is normális a hivatalos jelentések szerint. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség viszont aggodalmát fejezte ki a napokban, mert az oroszok blokkolták egyes mobiltelefon-hálózatok és az internet elérhetőségét is, és emiatt alig lehet közvetlenül a helyszínről érkező, megbízható információkhoz jutni.

A Portfolio is felmérte a magyar helyzetet, információink szerint múlt héten még lehetett kapni jódtablettákat, azonban hétfőre az általunk megkeresett patikák közül már csak egy jelezte, hogy még van készleten a termék.

A gyógyszertárak jelentős része azt a tájékoztatást adta, hogy a termék elfogyott, és nem is tudnak rendelni.

Egy gyógyszerész azt is elárulta, hogy ezt a tablettát nem Magyarországon gyártják, hanem egy francia gyártó szállítja. Magyarországon utoljára a Fukushimában történtek idején volt hiány a jódtablettákból, amely feltöltésére több hónapot várni kellett, mivel azt nem nálunk, hanem külföldön gyártják, és időbe telik, amíg egy gyár termelni és szállítani kezd - emlékezett vissza egy, a Portfolio-nak nyilatkozó gyógyszerész, aki azt is hozzátette, hogy a termékből egy átlagos hazai patikában nem található nagy készlet, így a meglévőket viszonylag gyorsan el is tudja kapkodni a hazai lakosság.

Dobson Szabolcs szakgyógyszerész teljesen értelmetlennek tartja a jódtabletták vásárlását. A szakértő írásában rávilágított, hogy az orosz csapatok elfoglalták a zaporizsjai atomerőművet Ukrajnában, amelyet ha súlyos sérülés érne, akkor kibocsáthat egyebek mellett radioaktív jódizotópokat, mint 1986-ban Csernobilban vagy 2011-ben a japán Fukushimában történt. Amennyiben ilyen történne, akkor azt a hivatalos szervek időben jeleznék.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság keretében működik az Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer, amely pontosan arra hivatott, hogy bármiféle sugárszennyezés esetén meg lehessen tenni a szükséges intézkedéseket.

Magyarországon négyféle gyógyszerként engedélyezett jód (pontosabban kálium-jodid) tabletta van.

Ezek közül csak kettő rendelkezik kellő hatóanyagtartalommal és javallattal sugárprofilaxisra, azaz a radioaktív jódizotópok pajzsmirigybe történő beépülésének megakadályozására. A többi kis hatóanyagtartalmú és ilyen célra alkalmatlan. A nagy hatóanyagtartalmú kálium-jodid vagy megelőzésként, vagy a radioaktív jóddal való érintkezés utáni kb. 4 órán belül használható.

Negyven éves életkor felett szedésüknek nincs jelentősége, mert a radioaktív jódizotópok által okozott pajzsmirigyrák kockázata nagyon csekély, de a jodid szedésének mellékhatásai fokozottabbak lehetnek. A kálium-jodid tablettákat csak egyszer, vagy csak nagyon korlátozott ideig lehet szedni. Folyamatos, nagy adagokban való szedésük jelentős mellékhatásokkal járhat és értelmetlen - tette hozzá a szakgyógyszerész.

Eddig csak két alkalommal fordult elő olyan, hogy a hatóságok tömeges jódtabletta szedést rendeltek el.

1986-ban Lengyelországban és 2011-ben Japánban a fukushimai atomerőmű környékén - ismertette Dobson Szabolcs, aki hozzátette, hogy a leghosszabb felezési idejű, gyakorlati kockázatot jelentő jódizotóp, a jód-131 felezési ideje is csak kb. 8 nap, és csak működő atomreaktorból szabadulhat fel. Így Csernobilból már nem, ott a béta- és gammasugárzó cézium-137 és a bétasugárzó stroncium-90 izotópok jelentik a fő veszélyt, mert az előbbi felezési ideje 30 év, az utóbbié 29 év. Viszont ezek ellen a jódtabletták teljesen értelmetlenek; van almapektin tartalmú készítmény hazánkban, amely ezek izotópok szervezetből való kiürülését elősegítik. Ezen felül van egy másik, vas-hexacianoferrát tartalmú is, amely szintén alkalmas a cézium kiürülésének elősegítésére. Továbbá van egy harmadik is, amely dietilén-triamin-pentaacetátot (DTPA-t) tartalmaz; ez az americium, plutónium és az úgynevezett transzuránium elemek esetében fokozza a kiürülést. Ezek forgalomba Hozatali Engedély Jogosultja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja.

A szakértők szerint a jódtabletták szükségtelen használata – ami akkor fordulhat elő, amikor az emberek pánikba esnek - káros egészségügyi hatásokat okozhat. A gyógyszer hosszú távú alkalmazása jódprofilaxist okozhat, ami szív- és érrendszeri kockázatokat és pajzsmirigy károsodást idézhet elő.

Jódtablettát bevenni csak közegészségügyi szakemberek utasítására szabad.

Dobson Szabolcs korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy szükség esetén a sugárvédelmi célokból alkalmazott készítményeket állami raktárakból és állami intézkedésre osztják szét.

Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója az RTL Híradónak szintén azt hangsúlyozta, hogy indokolatlanul szedett jódtartalmú készítmények befolyásolhatják a pajzsmirigy hormonműködését. Ha ezekből a termékekből egyszerre nagy mennyiséget vesz be valaki, mérgezéses tünetek jelentkezhetnek. A fertőtlenítésre használt jódkészítményeket senki se próbálja meginni, mert ezek nagyon nagy mennyiségű jódot tartalmaznak, így ha közvetlenül megpróbálják elfogyasztani, akkor szinte biztos, hogy mérgezés lesz a vége - tette hozzá.

A gyógyszertárakban szabadon beszerezhető jódtartalmú készítmények nem arra szolgálnak, hogy nukleáris katasztrófa esetén pótolják a jódot.

Ezek alapesetben arra valók, hogy hosszú távon a szervezet működéséhez szükséges jód mennyiséget tudják biztosítani - húzta alá.

