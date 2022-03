Kiderült: nagyon fáj Magyarországnak az extrém gázár

Bár az orosz-magyar gázszerződés képlete titkos, de a KSH külkereskedelmi adataiból kiszámítható, hogy két hónapos késéssel követi az orosz gázbeszerzés költsége a holland TTF gáztőzsde árát, így a mostani extrém magas árak is rövidesen begyűrűznek a magyar állam beszerzési költségébe – derül ki a Népszava friss számításaiból. Ez teljes mértékben megerősíti a Portfolio azon januári értesülését, miszerint a frissen megkötött 15 éves orosz-magyar gázszerződés tisztán a holland TTF gázárhoz igazodik némi időbeli késleltetéssel és ezért nagyon komoly költségvetési/adófizetői terhei lehetnek a rezsicsökkentés fenntartásának. Jelenleg számításaink szerint már több, mint ötöszörös az állam gázbeszerzési költsége annak, minnt amennyiért a rezsicsökkentés keretében tovább adhatja a gázt az egyetemes szogláltatásra jogosult körnek.

A lap rendszeresen megvizsgálja a KSH külkereskedelmi statisztikáit és azt mutatta ki, hogy az Oroszországnak havonta kifizetett gázbeszerzés költsége két hónapos késéssel követi a tőzsdei TTF gázárat és ebben nincs változás októberben hatályba lépett új orosz-magyar gázszerződés óta sem, noha a politikai állítások szerint nagyon kedvező szerződést sikerült kötni a Gazprommal.

A számítások alapján a lap azt találta, hogy „Magyarország orosz gázára általában egy centtel sem olcsóbb a tőzsdei szintnél, csupán azt az orosz fél két hónapos késéssel érvényesíti.” Azt is rögzítik, hogy ezen „az új szerződés életbe lépése sem változtatott semmit”, igaz megjegyzik, hogy a „novemberi orosz tarifánk egy, a decemberi pedig már 25 százalékkal elmarad a két hónappal korábbi TTF-től”, ami „a szerződés részleteit ismerők által váltig hangoztatott árkiegyenlítés hatása is lehet”. Utóbbi azt jelenti, hogy „a gyors drágulásokat-áreséseket ugyanis a hosszú távú orosz szerződések, bár ellapítva, de idővel teljes mértékben érvényesítik”.

A lap rámutat, hogy decemberben 695 eurós, azaz 785 dolláros gázárat fizettünk az oroszoknak ezer köbméterenként, ami azért érdekes, mert az orosz Gazprom 2021 végére 550 dolláros európai átlagárat tett közzé, így tehát az új orosz szerződés keretében valójában többet fizettünk az uniós átlagnál a gázért. A február elsejei Putyin-Orbán sajtótájékoztatón az orosz elnök azt is mondta, hogy Magyarország ötöd annyit fizet az orosz gázért a szerződésnek köszönhetően, mint a piaci ár, de ez a számítások alapján kizárt, hiszen januárban is magasan maradt a tőzsdei gázár, így a tavaly őszi-téli tőzsdei árfelfutás begyűrtűzése a tényleges magyar gázbeszerzés költségébe bizonyára januárban is folytatódott.

A számítások szerint a decemberi orosz gázbeszerzés költsége 254 forint volt köbméterenként, az állami MVM tehát ennyiért szerezhette be az oroszoktól a lakossági árban körülbelül 50 forinton nyilvántartott orosz gázt. „Ez azt jelenti, hogy az állami gáznagykereskedő ötször drágábban vette a fűtőanyagot, mint amennyiért adta” – rögzíti a lap.

Mi már a januári elemzésünkben rámutattunk arra, hogy tisztán a TTF-hez igazodik időbeli késleltetéssel az orosz állami gázbeszerzésünk költsége és ezek szerint két hónap ez. Ezzel az információval nekünk is ugyanígy 254 forint jött ki a tőzsdei árak alapján a magyar állam decemberi gázbeszerzési költségére. Idén júniusig előreszámolva az adódik, hogy januárban már 341 forintra ugorhatott a magyar állam gázbeszerzési költsége, ami februárra picit 313 forintra visszasüllyedhetett.

A háború miatt a forint esése és a durva gázár-emelkedés a következő hónapokban jelentősen érezteti hatását és mindez oda vezethet feltételezésünk szerint júniusra, hogy a magyar állam gázbeszerzés költsége abban a hónapban 780 forintig kilőhet, miközben a rezsicsökkentés fenntartása mellett a kiszámlázott energiadíj továbbra is 82 forint körül maradhat. Kilenc-tízszeresére tágulhat tehát az egyetemes szolgáltatás keretében a beszerzés költsége és az értékesítés különbsége.

Rengeteg múlik a háború alakulásán és az amerikai-brüsszeli terven, hogy tényleg szankcionálják-e az orosz energiaszálításokat, továbbá azon, hogy a forint rekordgyenge szinteken marad-e. Amennyiben a következő hónapokban enyhül a piaci feszültség, úgy ez az extrém, közel tízszeres különbség a beszerzési és értékesítési árakban is enyhülhet, de ezzel együtt is hatalmas terhei lehetnek a rezsicsökkentés fenntartásának.

