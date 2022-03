Románia példátlan győzelme: eddig megvédte a lejt a háborúban is

A román jegybank a válságok során bizonyította, hogy minden eszközzel megvédi a lejt a gyors eséstől. Egyelőre úgy néz ki, hogy a koronavírus-válság után egy háborús környezetben is hatásos lépéseket tesznek. A jegybank folyamatos intervencióval menedzseli az árfolyamot évek óta, most pedig a lej gyengülésére játszó pozíciók felvételét megdrágítja. Mit tehetnek a régiós jegybankok?

Románia kitart

Nagyon odafigyelünk az árfolyam stabilitására – mondta Dan Suciu, a román jegybank kommunikációs igazgatója egy héttel ezelőtt, akit a lehetséges fertőzési hatásokról kérdeztek akkor. Románia tartotta az ígéretét: a lej stabil maradt az orosz-ukrán háború időszakában, miközben a forint, a cseh korona és a lengyel zloty hatalmasat gyengült.

A román állampapírok hozama megemelkedett, ami nem meglepő, hiszen minden feltörekvő országban nőttek az államok finanszírozási költségei. A jegybank itt is azt ígérte, hogy szorosan követik a helyzetet.

A román jegybank a piszkos lebegtetésnek köszönhetően évek óta olyan politikát folytat, amely nem hagyja leértékelődni az árfolyamot

– mondta a Portfolio-nak egy makroközgazdász. A román jegybank a korábbi válságok során is olyan respektet vívott ki, ami most is kitart még.

„A román piac nem olyan mély, mint a magyar vagy a lengyel. Vagyis a jegybank sokkal kisebb intervenciókkal is meg tudja védeni az árfolyamot, miközben a jegybank jelentős tartalékokon ül” – mondja az egyik szakértő. „Brutális intervencióra is képesek, szembe mennek a piaccal” – fogalmazott egy szakértő.

A román emberek ezért nem tartanak attól, hogy a lej leértékelődik a válságok során. Ezt a koronavírus-válság során is bizonyították, amikor hatalmas kilengéseket láttunk a feltörekvő piacokon, a román lej viszont „menedzselt gyengülésen” ment keresztül akkor is.

Jelenleg az ország északi részén, ahová Ukrajnából érkeznek menekültek az orosz támadás után, megnőtt a készpénz iránti kereslet, mind a lej, mind a deviza iránt. A nemzeti bank jelezte, biztosítja az összes szükséges készpénzt az esetleges problémák kezelésére. Nem hagyja, hogy devizahiány alakuljon ki az országban.

Elemzők arra számítanak, hogy a jegybank valószínűleg nagyon éber lesz, ha észreveszi a lakossági magatartás változásait, azaz a lej euróra váltásának rohamát, ami ellen lépéseket fog tenni. Összességében azonban úgy látszik, hogy egyelőre erős a jegybank elkötelezettsége.

Nyilvánvalóan nem lehet megmondani, hogy meddig sikerül a román jegybanknak megnyernie azt a küzdelmet, egyelőre azonban egyetlen napon sem veszített a háború kitörése óta. „Mindenki tudja, hogy a jegybank minden erejével tartja az árfolyamot” – mondja egy elemző.

Mindeközben a román jegybank egyre inkább megdrágítja a short ügyleteket, vagyis a román lej elleni pozíciók felvételét.

Szenved a régió

„A piac ma menekül a régióból az orosz államcsőd egyre növekvő esélye miatt. Itt már nem egy szelektív csődeseményről van szó, hanem egyre nagyobb a teljes orosz csőd esélye” – mondta egy szakértő, aki szerint ez komoly nyomás alá helyezi a régiós devizákat. Ilyenkor az orosz kitettség problémát okoz. „A mai nap rossz híre, hogy a forint a lengyel zlotyval szemben is gyengül, közel járunk a történelmi mélyponthoz” – tette hozzá.

Az euró/forint kurzus ma elérte a 400-as szintet. A múlt heti hazai kamatemelés sem segített, nem fordította vissza az árfolyamot, azt pedig nem tudni, hogy a jegybank interveniált-e a forint védelmében. A lengyel jegybank jelezte, hogy akár EU-forrást is hajlandó fordítani arra, hogy megvédje a zloty árfolyamát. Igaz, a lengyel jegybank évek óta játszik azzal, hogy a zloty befolyásolása érdekében piacra vezeti (a piacon váltja át) az EU-ból érkező uniós forrásokat. Nálunk ez a gyakorlat nem jellemző, de érdemes hozzátenni, hogy mivel mindkét országban csak lassan csordogálnak az EU-pénzek, ennek hatékonysága most éppen meglehetősen kétséges.

Az már biztos, hogy a jelenlegi nagyon hektikus pénzpiaci környezetben a kamatemelések helyett más eszközök után érdemes nézniük a jegybankoknak, mint amilyen a devizatartalék nagymértékű megemelése, a deviza védelmében tett intervenció, illetve a deviza gyengülésére játszó pozíciók valamilyen módon való drágítása.

Mindemellett fontos kiemelni, hogy a régiós devizák, amelyek sokat estek, nagyot erősödhetnének abban az esetben, ha véget érne a háború. Azt azonban senki sem tudja, hogy ez mikor következik be.

Címlapkép: Getty Images