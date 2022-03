Bréking: Amerika az orosz energiaimport betiltására készül!

Az ügyre rálátó források szerint a Biden-kormányzat készen áll arra, hogy már kedden döntsön arról, hogy betiltják az Egyesült Államokba irányuló orosz energiaimportot.

Mindezt az USA az európai szövetségeseinek részvétele nélkül is hajlandó meglépni.

A tilalom kiterjedne az orosz olajra, a cseppfolyósított földgázra és a szénre is

- állította a Bloomberg hírügynökségnek két, névtelen forrás. Az amerikai kormány a döntést az európai szövetségeseivel egyeztetve hozta meg.

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivői egyelőre nem reagáltak az értesülésre. A cikk arra is emlékeztet, hogy az elmúlt időszakban már megvalósultak önkéntes korlátozások az orosz olaj importja esetén, azonban egy központilag elrendelt tiltás még így is nagyobb hatást érne el.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter hétvégi mondatai fényében a Bloomberg értesülése nem hatalmas meglepetés már:

Érdemes megemlíteni, hogy az Egyesült Államok olaj- és finomított termékeinek behozatalában 8%-os súlyt képvisel az orosz forrás, ami napi 672 ezer hordónak felel meg. Ezen belül az orosz nyersolaj importja az Egyesült Államok olajimportjának 3%-ára rúg. Jól látható tehát, hogy az amerikai gazdaság számára távolról sem okoz ez akkora érvágást, mint az Európai Unió tagállamai számára.

Közben egyébként az Egyesült Államokban is rég látott csúcson van az üzemanyagok ára.

A napokban arról több cikket is írtunk, hogy az Európai Unió országai távolról sem képviselnek egységes álláspontot az orosz energiaszektor szankcionálásában. Ezen az állásponton van például Németország és Magyarország is. Információink szerint a magyar kormány is ellenzi az orosz energiaszektorra kivetendő szankciókat.

