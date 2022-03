Ha Vlagyimir Putyin bevételeit akarjuk csökkenteni, az olaj jobb célpont, mint a gáz

Az olaj sokkal több bevételt hoz Oroszország számára, mint a gáz: 2021-ben csaknem háromszoros volt a különbség az olajból és a gázból származó exportbevételek között. Vagyis ha csökkenteni szeretnénk Vlagyimir Putyin orosz elnök bevételi forrásait, akkor az olaj jobb célpont, mint a gáz.

Az Egyesült Államok március 7-én azt jelezte, hogy komolyan vizsgálják az orosz kőolajra és szénre vonatkozó szankciókat. Ez a lépés - ha megvalósulna -, bár közvetlenül még nem érinti az európai energiaellátást és konkrétan a gázszállításokat, mindenképpen jelentős hatással lesz az EU-ra. Egyrészt az energiaszámlán keresztül, hiszen a tervezett új korlátozások még feljebb fogják hajtani a fosszilis nyersanyagok árát a nemzetközi piacokon. Másrészt fokozódik a nyomás az Európai Bizottságon és a tagállamokon, hogy végre függesszék fel az orosz gázszállításokat és ezzel is megfosszák Vlagyimir Putyint a jelenleg napi 600 millió euróra becsült bevételtől.

Jelenleg az orosz olaj szankcionálása Amerika (és Ukrajna) számára hatásosabb eszköznek tűnik, mint az gázszállítások korlátozása. Ez egyenesen következik abból, hogy a szankcióknak több fájdalmat kellene okozniuk Oroszországnak, mint nekünk és hozzá kell járulniuk az orosz agresszió megállításához. Ehhez pedig olyan exportot kell célba venni, amely sok pénzt termel Oroszországnak, de amelynek elvesztése elviselhető Európa, az Egyesült Államok és szövetségeseik számára.

Az olaj ebből a szempontból jobb jelöltnek tűnik, mint a gáz.

Az olaj sokkal több bevételt hoz Oroszország számára, mint a gáz: 2021-ben csaknem háromszoros volt a különbség az olajból és a gázból származó exportbevételek között (2021-ben a nyers és finomított olaj exportjából kb. 180 milliárd dollár, míg gázból csak 54 milliárd dollár bevétele származott). Vagyis ha csökkenteni szeretnénk Putyin bevételi forrásait, akkor az olaj jobb célpont, mint a gáz.

A másik szempont, amit figyelembe kell venni, hogy

az olaj könnyebben helyettesíthető, mint a gáz.

Oroszország tavaly decemberben naponta kb. 7,8 millió hordó olajat exportált, ebből kb. 4,7 millió irányult az európai OECD-országokba (az IEA szerint). Ha a szankciók korlátozzák az OECD-be irányuló exportot, az csak a globális kínálat kb. 5 százalékát érintené. Ez jelentős, de nem katasztrofális mennyiség - az orosz olaj betiltása az Egyesült Államokban is inkább szimbolikus, mint érdemi lépés.

Az orosz nyers kőolaj és -származékok exportja. Forrás: IEA

Ehhez kapcsolódik, hogy relatíve könnyebb az olajkitermelést fellendíteni, mint a gázt. Az elmúlt hónapokban a gázkitermelő országok már csúcsra járatták a kitermelésüket, míg az olajexportáló országoknak jelentős szabad kapacitások állnak még rendelkezésükre. Természetesen ez nem azonnal történne meg, de

pár hónap alatt az OPEC és az Egyesült Államok is fel tudná futtatni az olajexportot.

A rendelkezésre álló globális szabad kapacitáson és a 2022-re tervezett kínálatnövekedésen túl ha sikerülne megkötni Iránnal az atomalkut, akkor még egy termelő léphet piacra, ezzel is igazítva a kínálatot a globális kereslethez.

Olajkitermelés az Egyesült Államokban. A jelenlegi mennyiség bőven a 2019-es csúcs alatt van. Forrás: US EIA

A legrosszabb forgatókönyv a hosszan tartó bizonytalanság lenne az európai szankciókat illetően. A piacok ugyan alapvetően már beárazták az olaj és gázszállítások embargóját, de továbbra is magas a bizonytalanság és igen nagy kilengések tapasztalhatók a árakban.

Az orosz energiaexportot érintő szankciók hosszú távú hatását felmérni szinte lehetetlen vállalkozás. Az biztos, hogy Európa szenvedni fog. Az IEA ugyan bemutatott egy 10 pontos intézkedési tervet, aminek segítségével

egy éven belül az orosz gázfüggőséget harmadával lehetne csökkenteni, de még ezt is csak jelentős erőfeszítésekkel és költségekkel lehetne elérni.

A Nemzetközi Energiaügynökség 10 pontos akcióterve az orosz gázfüggőség részleges európai csökkentésére. Az évi bő 150 milliárd köbméteres orosz gázfelhasználást egy év alatt "csak" kb. 100 milliárd köbméterre lehetne csökkkenteni ezekkel a megoldásokkal. Forrás: IEA.

A magas gázárak következtében az európai energiaszolgáltatók 2021-ben egyre jobban a szén felé fordultak és elképzelhető, hogy az akcióterv és a szankciók miatt ez a trend tovább fokozódik. Európa kőszénszükségletének azonban csaknem fele Oroszországból származik, így tehát ha azt tervezzük, hogy a gázt szénnel cseréljük le, akkor gondoskodni kell elegendő szénről. Nem biztos, hogy ez sikerülni fog.

Az európai szénimport összetétele 2019-ben a külső származási országok szerint. Forrás: EUROSTAT.

A legnagyobb kérdés: „Túlélhet-e Európa” orosz gáz nélkül? A válasz: igen, de milyen áron?

Nem lenne jó stratégia olyan szankciókat hozni, amelyek európai háztartások és vállalkozások millióinak okoznak azonnali és jelentős fájdalmat és nem hoznak azonnali eredményt. Olyan szankciós politikát kellene alkalmazni, ami többet árt az orosz gazdaságnak, mint az európainak és ezzel egyidőben meghozni azokat a döntéseket, amelyek végre megszüntetnék az évtizedes függést az orosz energiahordozóktól.

Az olajembargó nagyobb bevételi forrástól fosztja meg Oroszországot, míg a potenciális fájdalom jobban eloszlik és a piaci egyensúly hamarabb helyreállhat.

A gázembargó eleve kisebb bevételt céloz és a hatása katasztrofális lenne Európára nézve az elkövetkező 4-5 évre nézve.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.



A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A rovatról itt írtunk, a megjelent cikkek pedig itt olvashatók.

Címlapkép: Sasha Mordovets/Getty Images