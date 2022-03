Ünneplés vagy harc? - Talán sosem volt annyira szükség a nőnapra, mint most

A nemzetközi nőnap munkásmozgalomból nőtt ki, mostanra pedig az Egyesült Nemzetek Szervezete által is elismert eseménnyé vált. Több mint száz évre nyúlik az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami a nők évszázados küzdelmét eleveníti fel, melyet az egyenlő jogokért és lehetőségekért vívtak. A BBC szerint jelentős visszalépés volt látható a nők jogaiért folytatott globális küzdelemben az elmúlt évben, a nemek közötti globális szakadék megszüntetéséhez szükséges idő pedig rendkívüli mértékben nőtt. A nemzetközi nőnap honlapja szerint csak összefogással építhető a női egyenjogúság.

1. Hogyan kezdődött?

A jeles nap története több mint száz évre nyúlik vissza, az alapját a BBC szerint 1908-ban rakták le, amikor 15 ezer nő vonult át New Yorkon, rövidebb munkaidőt, jobb fizetést és szavazati jogot követelve. Egy évvel később az Amerikai Szocialista Párt kinyilvánította az első nemzeti nőnapot.

Clara Zetkin, egy kommunista aktivista és a nők jogainak szószólója javasolta egy nemzetközi nap létrehozását. Ötletét 1910-ben Koppenhágában a Dolgozó Nők Nemzetközi Konferenciájára terjesztette, ahol egyhangúlag bele is egyeztek. A nemzetközi nőnapot először 1911-ben ünnepelték Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban, de igazi jelentősége akkor nyilvánult meg, amikor az ENSZ is elismerte.

Így lett röviden március 8. annak az ünnepe, hogy a nők milyen messzire jutottak a társadalomban, a politikában és a gazdaságban,

továbbá ezen a napon, mint ahogyan a gyökerei is jelzik, a demonstrációkkal a nemek közötti egyenlőségre hívják fel a figyelmet.

2. Miért pont március 8.?

Clara nemzetközi nőnapi ötletének nem volt rögzített dátuma, azt egy 1917-es orosz sztrájk formálta, amikor is nők tüntettek kenyérért és békéért. Négy nappal később – nem közvetlenül ennek a tüntetésnek a hatására – II. Miklós cár lemondott, s polgári kormány alakult, mely szavazójogot biztosított a nőknek. Ezzel vált véglegessé a nőnap dátuma is, mely a világ legtöbb országában március 8-a.

3. Miért a lila a nap színe?

A Nemzetközi Nőnap weboldala szerint a jeles nap színei a lila, a zöld és a fehér. "A lila az igazságosságot és a méltóságot jelenti. A zöld a reményt szimbolizálja. A fehér a tisztaságot jelképezi, bár ez ellentmondásos fogalom. A színek az Egyesült Királyság Női Szociális és Politikai Uniójából származnak 1908-ban" - közlik.

4. Hogyan ünneplik világszerte a nőnapot?

A Nemzetközi Nőnap számos országban nemzeti ünnep, így Oroszországban is, ahol a virágeladások megduplázódnak a március 8-a körüli három-négy napon. Kínában sok nő kap fél nap szabadságot ezen a napon. Olaszországban a Nemzetközi Nőnapot, vagyis a La Festa della Donnát mimózavirágozással ünneplik. Ennek a hagyománynak az eredete nem tisztázott, de úgy vélik, hogy a második világháború után Rómában kezdődött. Az Egyesült Államokban a március a nők történelmének hónapja.

Idén a koronavírus miatt továbbra is kicsit másképp néznek ki az ünnepségek, és várhatóan virtuális eseményekre kerül sor szerte a világon, beleértve az ENSZ által szervezett eseményt is. Az idei rendezvényeket a nők fenntarthatósági törekvései köré szervezik, illetve bemutatják, hogy miként reagálnak világszerte az éghajlatváltozás kihívásaira. Ugyanakkor vannak más témák is, a nemzetközi nőnap honlapján a látogatókat a #BreakTheBias (törjük le az előítéletet) üzenet fogadja, amellyel arra kérik az embereket, hogy képzeljenek el egy nemek közötti egyenlő, elfogultságtól, sztereotípiáktól és diszkriminációtól mentes világot, amely képes sokszínű, igazságos és befogadó lenni.

Továbbá egy olyan világot, ahol a különbséget értékelik és ünneplik, emellett úgy vélik, hogy csak együtt építhető a női egyenjogúság.

5. Miért van szükség a nőnapra?

A BBC szerint jelentős visszalépés volt látható a nők jogaiért folytatott globális küzdelemben az elmúlt évben. A tálibok augusztusi újjáéledése több millió afgán nő életét változtatta meg – a lányokat eltiltották a középfokú oktatástól, az országban feloszlatták a nőügyi minisztériumot, és sok nőt felszólítottak, hogy ne térjenek vissza dolgozni. Az Egyesült Királyságban Sarah Everard szolgálatot teljesítő rendőr általi meggyilkolása újraindította a vitákat a nők biztonsága körül. A koronavírus-járvány továbbra is hatással van a nők jogaira. A Világgazdasági Fórum Global Gender Gap 2021-jelentése szerint a nemek közötti globális szakadék megszüntetéséhez szükséges idő egy generációval nőtt, 99,5 évről 135,6 évre.

Az ENSZ 13 országra kiterjedő, 2021-es tanulmánya kimutatta, hogy majdnem minden második nő (45%) számolt be arról, hogy ő vagy egy általa ismert nő átélt egyfajta erőszakot a Covid-19 világjárvány idején. Ez magában foglalja a nem fizikai, azaz verbális bántalmazást is. Az ehhez kapcsolódó aggodalmak miatt a járvány ellenére a tavalyi nemzetközi nőnapon világszerte felvonulások zajlottak. Mexikóban a nők a nemzeti palota védelmére emelt fém kerítést a nőgyilkosságok áldozatainak rögtönzött emlékművé alakították. Eközben Lengyelországban a nők országszerte tiltakozást tartottak, miután 2021 januárjában bevezették az abortusz szinte teljes tilalmát.

Az elmúlt néhány évben azonban történt előrelépés – különösen a nők vezetői szerepbe lépése terén.

Kamala Harris lett 2021-ben az Egyesült Államok első női, első fekete és első ázsiai-amerikai alelnöke lett. Ugyanebben az évben Tanzánia felesküdött első női elnökére, Samia Suluhu Hassanra, míg Észtország, Svédország, Szamoa és Tunézia a történelme során először kapott női miniszterelnököt. 2022 januárjában Xiomara Castro letette az esküt Honduras első női elnökeként.

Tavaly Új-Zéland jóváhagyta a fizetett gyászszabadságot azoknak a nőknek (és partnereiknek), akiknek vetélése vagy halvaszületése van. Tavalyelőtt pedig Szudán kriminalizálta a női nemi szerv megcsonkítását.

És ki tudná elfelejteni a #MeToo hatását, a felszólalásokat a zaklatás és a szexuális zaklatás tapasztalatai ellen?

Az elmúlt évben számos országban történt fejlemény az abortusz terén. 2022 februárjában Kolumbia dekriminalizálta az abortuszt a terhesség első 24 hetében. Az Egyesült Államokban eközben egyes államokban korlátozták az abortuszhoz való jogot, Texasban pedig már hathetes terhességtől kezdve betiltották az eljárásokat.

