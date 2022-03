Itt az újabb uniós szankciós csomag az oroszokra, több súlyos meglepetés is van benne

Megjelent hivatalosan is a tegnap kiszivárgott új EU-s szankciós csomag, mellyel az oroszokat és a fehéroroszokat sújtják, ám a kiszivárgott csomagban még nem volt benne több fontos szankció, például, hogy az oroszhoz hasonlóan a fehérorosz jegybankot is elvágják a külföldi tartalékaitól.

Tegnap kiszivárgott az EU-s szankciós csomag előzetes tervezete, ám a tegnapi értesüléshez képest újabb újdonságok kerültek bele a csomagba. A szankciós csomag a következő fontos lépéseket tartalmazza a hivatalosan kiadott tájékoztató szerint:

A fehérorosz jegybankot elvágják az EU-ban nyilvántartott tartalékaitól azzal, hogy befagyasztják ezeket az eszközöket, és megtiltják a fehérorosz kereskedelemhez és beruházásokhoz kapcsolódó állami finanszírozást.

Három fehérorosz pénzintézetet vágnak el a SWIFT nemzetközi bankközi üzenetküldő rendszertől, ezek a Bank Dabrabit, a Belgroprombank és a Fehérorosz Fejlesztési Bank és leányai.

Április 12-től kezdve megtiltják a fehérorosz állami vállalatok részvényeinek tőzsdei jegyzését, kereskedését az EU-s kereskedelmi platformokon (tőzsdéken).

Jelentősen csökkentik a fehérorosz vagyonok EU-ba áramlását azzal, hogy fehérorosz állampolgároktól legfeljebb 100 ezer eurónyi betétet fogadhatnak el, nem vezethetnek nekik EU-s központi értékpapírszámlát, nem adhatnak el nekik euróban denominált értékpapírokat.

Megszűnik a fehéroroszok euró bankjegyekkel való ellátása.

Oroszország számára is új szankciókat vezetnek be, számukra

megtiltják az EU-s tengerészeti felszerelések illetve szoftverek exportját Oroszországba, mely elsősorban a hajózási szektort fogja keményen érinteni.

160 újabb személyt helyeztek a szankciós feketelistára, akik az EU szerint felelősek Ukrajna területi integritásának megsértéséért, köztük 14 oligarchát és üzletembert illetve számos politikust. Összesen már 862 személy és 53 vállalat szerepel a szankciós feketelistán.

Korábbi szankciók

Emlékezetes, már most is több orosz bankot érint a SWIFT-tiltás, ugyanakkor fehérorsz bankokat eddig nem vontak be ebbe a körbe. A pénzügyi rendszert érintő legkarakteresebb szankciók egyike az orosz bankok SWIFT-rendszerről történő levágása.

A korlátozó intézkedés megtiltja a pénzügyi adatok cseréjét és szolgáltatások nyújtását a Bank Otkritie, a Novikombank, a Promsvyazbank, a Rossiya Bank, a Sovcombank, a Vnyesekonombank (VEB), valamint a VTB BANK számára. Ez az intézkedés megakadályozza, hogy a felsorolt bankok pénzügyi tranzakcióiókat bonyolítsanak világszerte a SWIFT rendszeren keresztül. Emellett több orosz személy ellen - leginkább eddig az orosz alsóház tagjai ellen, illetve befolyásos üzeletmeberek oligarchák ellen szóltak emellett a szankciók. Az orosz jegybanki tartalék azon részét, amely külföldön volt, az Egyesült Államok azonnal befagyasztotta. Az Európai Unió az orosz jegybankkal való mindenféle ügyletet letiltott, amivel még inkább rácsukta az ajtót az orosz pénzügy rendszerre.

A VAGYONBEFAGYASZTÁS, A DOLLÁR- ÉS EURÓTRANZAKCIÓK TILTÁSA ÉS A SWIFT-BŐL VALÓ KITILTÁS ÖSSZESSÉGÉBEN ÓRIÁSI AKADÁLYOKAT ÁLLÍT A PÉNZÜGYI RENDSZER ÜZEMSZERŰ MŰKÖDÉSE ELÉ.

A címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images