Szinte biztosan fájni fog a magyar gazdaságnak a mostani háború – Akár recesszió is lehet a vége?

Az orosz-ukrán háborúnak a negatív piaci hatások mellett biztosan lesznek fájdalmas reálgazdasági következményei is. A szakemberek többsége egyelőre csak próbálja megbecsülni a hatásokat, de vannak olyanok, akik már lejjebb húzták idei és jövő évi előrejelzésüket. Sőt, a Portfolio által megkérdezett elemzők azt sem tartják kizártnak, hogy recesszióba csúszik a magyar gazdaság.

Korai még biztosat mondani, de lesz hatása a háborúnak

Az elmúlt hetekben már hozzászoktunk a forint szinte megállíthatatlan gyengüléséhez, ami az orosz-ukrán háború egyik negatív következménye. Egyelőre kevesebb szó esik a konfliktus várható reálgazdasági következményeiről, melyeket nehezebb megbecsülni. Az infláció biztosan emelkedni fog részben a gyengébb forintárfolyam miatt, mostanra realitássá vált a 10%-os áremelkedési ütem idén.

A Portfolio most arról kérdezte az elemzőket, milyen hatással lehet a magyar gazdaság növekedésére a háború. Erre persze nehéz válaszolni, hiszen egyelőre senki nem tudja, meddig húzódik el a fegyveres konfliktus. Az első becslések azonban már megérkeztek,

a friss várakozások szerint nagyjából egy százalékponttal lehet lassabb a gazdaság növekedése, mint a háború nélkül.

Így a korábban várt 4,5-6 százalékos GDP-bővülést az érintett elemzők most 3,5-5%-ra csökkentették, ami persze még így is erőteljes bővülést jelentene. A lassulás ugyanakkor szemmel látható a 2021-es 7 százalék feletti gazdasági növekedéshez képest. És ebben még csak a háború első hatásai vannak benne, amennyiben ez további hetekig, akár hónapokig elhúzódik, akkor az előrejelzések tovább romolhatnak.

Hol üthet nagyot a háború?

Még nagyon korai megbecsülni a háború gazdasági hatásait, még a végkifejlet sem ismert – emelte ki kérdésünkre Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője. Nem tudni, hogy hoznak-e további szankciókat, leáll-e Európa az orosz olajról és gázról, és számos más kardinális kérdőjel van még, a helyzet és a kilátások óráról-órára változnak – sorolta a kérdéseket a szakember.

Suppan Gergely szerint közvetlen kitettségünk relative alacsony, aminek a kiesése nagyrészt még kezelhető, az export esetleges kiesése az importtartalom miatt csökkenti az importot is. Az autógyárak esetében olyan magas a teljesítetlen rendelésállomány, hogy a szállításokat más irányba tudják fordítani, így önmagában nem okozna kiesést, a Suzuki már be is számolt ilyen terveiről. Az Ukrajnából származó alkatrészek kiesése azonban már okozhat termelési problémákat (Audi), mint ahogy az Oroszországból származó nyersanyagok (alumínium, nikkel, palládium) kiesése is.

Összességében biztosan csökkenteni kell az előrejelzéseket, de ennek mértéke kérdéses, remélhetőleg csak néhány tized százalékponttal. Az orosz gáz és olajexport leállása már másik helyzetet eredményezne, ennek a hatását lehetetlen megbecsülni, de valószínűleg érdemi lenne

- foglalta össze Suppan.

Regős Gábor is azt emelte ki, hogy egyelőre nehéz bármi biztosat mondani, csak az látszik, hogy a háborúnak lesz gazdasági hatása, ami negatív lesz. Amit eddig látunk, az az, hogy a pénzpiacokon a háború és a kapcsolódó szankciók súlyos károkat okoztak: a részvényárfolyamok estek, a forint árfolyam rekordmélységben van. Ez mindenképpen magasabb inflációhoz vezet, ami visszafogja a fogyasztást – emelte ki a Századvég Gazdaságkutató elemzője.

A gazdasági teljesítményt negatívan befolyásolhatja a krízis a beruházásokon keresztül, hiszen bizonytalan gazdasági környezetet teremt. Különösen is súlyosan érintheti a háborús helyzet az ipart, mivel az ellátási láncok ismételt szakadozásához, szállítási nehézségekhez vezet, illetve a koronavírust még ki sem heverő turizmust, ugyanis így elmaradnak az orosz turisták. Ami pozitív hatás lehet, az az áttelepülő munkaerő, hiszen Magyarországot ismét munkaerőhiány jellemzi, továbbá ha a vállalkozások kisebb hangsúlyt fektetnek a költségminimalizálásra és a kockázatosabb, Európai Unión kívüli országok helyett beruházásaikat biztosabb, uniós országokba, például Magyarországra hozzák – emelte ki Regős.

Már most rontotta előrejelzését Virovácz Péter is, az ING Bank szakembere szerint a januári és februári adatokból kiolvasható, hogy meglehetősen jól indította az évet a magyar gazdaság és várhatóan meglett volna a 6% feletti növekedés idén. De ez már a múlté. A helyzet óráról órára változik, így tényeken nyugvó, megalapozott előrejelzést lehetetlen készíteni - érzékeltette a nehézséget az elemző.

Minden egyes nappal egyre nagyobb és nagyobb mértékben morzsolódik le a várható gazdasági teljesítmény, amíg a háború tart

- hangsúlyozta Virovácz Péter. Szerinte a háború elhúzódásával egyre nagyobb valószínűséggel lehet a hazai növekedési ráta 2022-ben valahol 1-3 százalék között.

Lehet akár recesszió is?

A legnagyobb kérdés egyelőre az lehet, hogy sikerül-e elkerülni a recessziót a gazdaságban. Recesszióról akkor beszélhetünk, ha a gazdaság egymást követő két negyedévben is zsugorodik negyedéves alapon. Vagyis akár még az erőteljes, 3-5%-os éves növekedés mellett is lehet erre esély.

Az elemzők egyelőre nem számolnak alapesetben azzal, hogy recesszióba csúszik idén a gazdaság.

Virovácz Péter egyelőre 33%-os esélyt ad ennek a jelenlegi becslés szerint, korábban a Portfolionak írt véleménycikkében is azt hangsúlyozta, hogy elkerülhető ez a negatív forgatókönyv.

Regős Gábor szerint mindössze 10 százalék annak esélye, hogy lesz egymást követő két negyedévben visszaesés a gazdaságban, míg Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője akkor lát erre reális esélyt, ha az orosz gázszállítások teljesen leállnak. Szerinte abban az esetben az idei negyedik negyedévben és 2023 első negyedévében lehet akár egymást követően gazdasági visszaesés.

