Brutális inflációs előrejelzést közölt az EKB!

Ahogy az várható volt, az Európai Központi Bank nem módosított az irányadó kamatszinten. A betéti kamat továbbra is -0,5%, a hitelkamat 0% maradt.

Az Európai Központi Bank közleményében kiáll Ukrajna mellett, az orosz támadást "vízválasztónak" nevezi. Azt írják, hogy végrehajtják a meghozott szankciókat, biztosítják a likviditási feltételeket, valamint továbbra is elkötelezettek és mindent bevetnek, hogy megfeleljenek mandátumuknak.

Az APP-vel, a jegybank eszközvásárlási programjával kapcsolatban a közlemény leírja, hogy a vásárlások áprilisban 40, májusban 30, júniusban 20 milliárd euró összegben zajlanak majd, ezután pedig az adatok fényében döntenek majd.

A bejelentés egyben azt is jelenti, hogy a jegybank az eredetinél gyorsabban tervezi kivezetni az eszközvásárlási programot. Decemberben még azt jelentette be a jegybank, hogy az APP havi keretösszegét 2022 második negyedévében 40, harmadik negyedévben 30 milliárdra emeli a jegybank, majd újra 20 milliárd lesz. Ehhez képest már a harmadik negyedévre megszűnhet a program.

Ha az inflációs nyomás nem enyhül, akkor a jegybank a harmadik negyedévben befejezi az eszközvásárlási programokat, ha viszont változás áll be az inflációs kilátásokban, és a középtávú kilátás nem lesz összhangban a jegybank céljával, akkor készek az eszközvásárlások felülvizsgálatára. Az APP keretében történő újrabefektetések mindaddig maradnak, amíg kamatemelésre nem kerül sor, vagy amíg a pénzügyi feltételek azt szükségessé teszik.

A közleményben azt írják, hogy a kamatok változtatására akkor kerülhet sor, ha a jegybank befejezte az eszközvásárlási program kivezetését, és az biztosan folyamatos lesz majd.

Ez egy új utalás a közleményben az esetleges kamatemelésre, amelyre így leghamarabb a harmadik negyedévben kerülhet sor. A közleményben megjegyzik, hogy a kamatszint mindaddig nem változik, amíg a jegybank nem látja középtávon elérhetőnek a 2%-os inflációs célt.

Megemlítik a PEPP-et, a pandémiás eszközvásárlási programot is a közleményben, amely március után megszűnik. Az eszközök újrabefektetése mindazonáltal 2024 végéig zajlik majd. A közlemény ismét felhívja a figyelmet a rugalmasságra, amelyet a jegybank alkalmazni fog az újrabefektetések területén a pénzügyi feltételektől függően. Emellett a nettó eszközvásárlásokat is újragondolhatja a jegybank, ha erre szükség lesz. Ez nem új üzenet, ez már a decemberi közleményben is szerepelt.

A jegybank likviditást nyújtó eszköze, a TLTRO III júniusig marad (ez sem új üzenet), és a jegybank fokozottan figyelni fogja, hogy a program keretében nyújtott refinanszírozási műveletek nem veszélyeztetik-e a hatékony monetáris politikai transzmissziót.

A bizonytalan környezet miatt a jegybank meghosszabbította a nem eurózóna tagállamok jegybankjai számára nyújtott repóügyletek időtartamát is 2023 január 15-ig, azaz ebben az időben az EKB eurólikviditást tud nyújtani a nem eurót használó EU-országok jegybankjainak.

Címlapkép: Getty Images