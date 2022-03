A jódtabletta után túlélőcsomagot vásárolnak az emberek Európában az orosz-ukrán háború miatt

A lap tájékoztatása szerint Szlovákiában van olyan webáruház, amely arra hívja fel a figyelmet a szükségcsomag (amelynek egy hétre, hónapra vagy évre elegendő élelmiszert kéne tartalmaznia) mellett, hogy megnőtt a termék iránt a kereslet, valamint a vészhelyzet/túlélés kategóriában található többi termékre.

A vállalat honlapja szerint a vészhelyzetek és élelmiszerválságok idején az egyik legfontosabb dolog, hogy elegendő élelem és víz álljon rendelkezésre.

Átfogó sürgősségi élelmiszercsomagokat kínálnak, amelyek optimális táplálkozást biztosítanak kedvezőtlen helyzetekben.

Egy kassai bevásárlóközpontban található katonai boltban is jelenleg már csak kétféle túlélőcsomagot lehet találni, de azok inkább fesztiválokra alkalmasak. A boltos a lapnak elmondta, hogy az emberek most már védő- és orvosi típusú felszereléseket és eszközöket is keresnek, például a elsősegélydobozokat, de golyóálló mellényeket is. Korábban inkább a sportlövők vitték őket. Annak ellenére, hogy ez egy elég drága darab, már hétköznapi emberek vásárolnak tőlük. A katonai boltok raktárai üresek Pozsonyban is, ahol az előre elkészített szükségcsomagok már elfogytak. A pozsonyi üzletben dolgozó szerint a legjobbak az egyénileg összeállított csomagok, hiszen "csak te tudod a legjobban, hogy mire van szükséged."

Címlapkép forrása: Getty Images