Áremelkedés, korlátozások, szakadó termelési láncok - Vészforgatókönyvek készülnek a magyar cégeknél

380 és 390 forint között ingadozó euróárfolyam, száguldó olaj- és földgázár, nagyot emelkedő fémalapanyagárak, 24 óráig érvényes árajánlatok, várhatóan még tovább emelkedő jegybanki kamatok, megszakadó ellátási láncok. Ezek lehetnek a legfontosabbak azok közül a gazdasági hatások közül, amelyekkel meg kell küzdeniük idén a magyar cégeknek az orosz-ukrán háború miatt. Sok cég vészforgatókönyvet készít.

Gyorsan változó árak

„Amikor a nagy acélgyártók és a gipszkartongyártók egyszerre hirtelen nem adnak ki árakat, vagy például egy pármilliós darura, vagy éppen egy szerszámgépre az árajánlat 24 óráig érvényes, akkor szakszerűtlen negyedéves tervekről beszélni” – mondta a Portfolio-nak Lakatos Péter, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke. A gyáriparosok szövetségének társelnöke szerint a háború mindenképpen egy sokkhatás, de korai lenne eldönteni, hogy korszakváltásról, vagy hirtelen tragédiáról és azt követő kijózanodásról lesz végül szó. Ezért marad a folyamatos helyzetértékelés, adaptáció és a gördülő tervezés.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára úgy reagált, hogy egy ilyen mértékű árcsapkodás a piacokon szinte senkinek nem jó. „Kézenfekvőnek tűnne, hogy az exportőr cégek örülnek a gyengülő forintnak, de általában az exportnak azért van importtartalma - ha más nem, az energiaárak ide tartoznak -, amelyeknek ilyen mértékű megugrása már komoly zavarokat okozhat” – adott egyéb támpontokat Perlusz László.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke megjegyezte azt is, hogy az emelkedő kamatok drágítják a hiteleket, a még meglévőket is, ha változó kamatozásúak, de az új kölcsönök felvételétől is eltántoríthatják a cégeket. Megjegyezte, hogy a kis- és középvállalkozásoknak kincs ebben a környezetben egy fix kamatozású hitel, például a Széchenyi Kártya Program finanszírozási termékei, amelyek még mindig a békeidők 1-2 százalékos kamatszintjein érhetőek el. „Érdemes átváltani egy kedvezőbb hitelre, például a Széchenyi programon belül, mert az alacsony kamatok és olcsó pénz időszakának egy időre biztosan búcsút mondhatunk” – érvelt Perlusz László.

Drámaian emelkedő energiaköltségek

Egy korábbi cikkünkben már foglalkoztunk vele, hogy a szállodák számára milyen komoly nehézséget jelent az ingadozó energiaárak kitermelése. Ezekre a gazdasági zavarokra Lakatos Péter, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének társelnöke úgy reagált, hogy

a szerződéses fegyelem a világban amúgy is lazulóban volt, és az erőpolitika a világgazdaságban is nagyobb teret nyert az elmúlt időszakban.

A gyáriparosok társelnöke, aki egyébként a Videoton Holding Zrt. társ-vezérigazgatójaként tevékenykedik a gazdasági életben, úgy vélte, hogy mára a vis maior-ra hivatkozva nagyon könnyű hivatkozási alapot kreálni. „Az érdekek, az erő és az etika a meghatározó kategóriák. Ez vonatkozik a költségek átterhelhetőségére is. Akinek van ereje kitartani, kikényszeríteni, az óhatatlanul megteszi, a nagyobbak igyekeznek erőfölényükkel élni” – sorolta tapasztalatait Lakatos Péter.

Azt is megjegyezte, hogy az orosz-ukrán háború megmutatta, az egyes országok nagyon gyorsan, akár az árufogalomra is korlátozásokat vezetnek be.

„Bár ezek mind a transzparens piacgazdasággal szemben menő intézkedések, de mindeközben nemzeti perspektívából nézve indokolható lépések lehetnek. Meg kell találni az egyensúlyt a kooperativitás és az egyéni érdekérvényesítés között minden szinten” – fogalmazott a Videoton Holding Zrt. vezérigazgatója.

„Reméljük, hogy a háború azért záros időn belül lezárul, így ez a sokk – a koronavírus-járvány okozta megrázkódtatás utóhatásait követően – veszít intenzitásából” – említette meg a háborúval kapcsolatos reményeit Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára. Szerinte a vállalatok közül sokan már így is a vészforgatókönyvek szerint dolgoztak az elmúlt időszakban.

Úgy értékelt, hogy a kibontakozó energiaár-robbanás a gazdaságban pusztító hatással fog járni.

„A költségrobbanás gyorsuló inflációt jelent, ezért az amúgy is magas infláció tovább nő, de ennek is van egy természetes korlátja, és ha azt átlépi a drágulás, az már a kereslet visszaesésével, erős piaci turbulenciákkal és stagflációval fenyeget” – mondta.

Szakadó ellátási láncok

„Az orosz és ukrán export nem meghatározó a magyar kivitelben, a statisztikákban megjelenő export egy jelentős része ráadásul a multinacionális cégek korlátozott hazai hozzáadott értékű exportjából származik. Nyilván vannak, leginkább közepes vállalkozások, akiknek ezek a piacok az alapvető megélhetés forrásai, de ezek nem tekinthetők tipikusnak” – összegezte gondolatait Lakatos Péter.

Az alapanyagellátás hiánya főleg az energia, bizonyos fémek és a gabona területén a hazai és a nemzetközi gazdaságra közvetlenül és közvetetten is kihatnak. Szerinte már látszik, hogy ezek termékláncokat tudnak megbénítani.

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára azt hangsúlyozta, hogy most vészforgatókönyvek, vannak és azok szerint dolgoznak már most is a keleti piacra termelő vállalatok, annak a reményében, hogy a háború rövidesen megszűnik.

Az alapanyagok pótlása sok esetben kilátástalan és a mezőgazdasági termékek esetleges beszorulása a keleti területeken szintén aggasztó

– mondta a főtitkár. Az alternatív forgatókönyvek sok esetben a termelés visszafogását és leállítását tartalmazzák, ha a tartalékok elfogynak, tette hozzá.

A keleti piacra dolgozó cégek gazdálkodására szerinte természetesen az jelentené a valódi gyógyírt, ha az orosz-ukrán háború mielőbb befejeződne. Minél gyorsabban következik ez be, annál jobban csökkenti a kedvezőtlen hatásokat. Perlusz László egy kérdésben látott némi előrelépést: már tettek lépéseket az Ukrajnából menekülő és Magyarországon maradó emberek foglalkoztatásának könnyítésére és erre a magyar kormányzatnál nyitott fülekre találtak. „A munkavállalás könnyítésével és a lakhatás biztosításával – erre sok munkaerőközvetítő vállalkozásunk kész – rugalmasan és gyorsan segíthetünk a menekülteknek és egyben a munkaerőhiányos magyar iparnak, mezőgazdaságnak is” – mondta el ezzel kapcsolatos reményeit, várakozásait Perlusz László.

Címlapkép: Az oroszok épületeket bombáztak Ukrajnában, Harkovban, a metróállomáshoz közeli lakónegyedben március 10-én.