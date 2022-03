Kiderült: jöhet az EU-s rezsicsökkentés, belenyúlhatnak az áramárpiacba, 5 év lenne a teljes orosz leválásra

Weinhardt Attila 2022. március 11. 12:12

Szokatlan módon csütörtök este rögtön közzétette az Európai Bizottság elnöke, hogy milyen prezentációt vetített le az állam- és kormányfőknek a versailles-i EU-csúcson az energetikai sérülékenység és a nagy orosz leválás témájában. Ebből derült ki, hogy nemcsak az orosz gázról terveznék a leválást 5 éven belül, hanem a szénről és olajról is, miközben már most március végére és május végére fontos tervek kidolgozásához kért felhatalmazást. A kedden bemutatott csomaggal összhangban például javasolja a rezsicsökkentést az árampiacon a lakosságnak és a mikrovállalkozásoknak, belenyúlnának az árampiacba egy árkorlát bevezetésével és különleges állami támogatási szabályok is jöhetnek az energiaár-sokk enyhítésére.