Orbán Viktor: a helyzet több, mint drámai, de a legfontosabb magyar célt elértük

Rövid Facebookos videónyilatkozatot adott éjjel fél 3-kor, az EU-csúcs első napjának tárgyalási eredményeiről Orbán Viktor magyar kormányfő, amelyben úgy fogalmazott, hogy „az ukrán–orosz háború helyzete több, mint drámai”, elhúzódhatnak a harcok, de közben kiemelte, hogy az orosz energiahordozókat érintő uniós szankció nem lesz, ezért biztosított a magyarországi energiaellátás is.

A rövid videóban a kormányfő úgy fogalmazott: "Az ukrán–orosz háború helyzete több, mint drámai. Meghallgattuk a Putyinnal tárgyaló francia elnököt és a német kancellárt és nem zárható ki, hogy az összecsapások el fognak húzódni és úgy döntöttünk, hogy Európa is bekapcsolódik a tűzszüneti tárgyalásokba. Mind a francia elnöknek, mind a német kancellárnak köszönetet mondtunk, hogy megpróbálnak erőfeszítéseket tenni a béke helyreállítása érdekében. Megtárgyaltuk a gazdasági kérdéseket is. A legfontosabb ügyet számunkra kedvező módon rendeztük el: nem lesznek szankciók, amelyek kiterjednének az olaj és gáz területére, vagyis Magyarország energiaellátása a következő időszakban is biztosítva van."

