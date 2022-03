Rendkívüli időket élünk – Nagy István agrárminiszter szerint kibírja a magyar agrárium

Korábban nem tapasztalt rendkívüli körülmények között kell termelniük a hazai mezőgazdaság és élelmiszeripar szereplőinek – hangsúlyozza Portfolionak adott interjújában Nagy István agrárminiszter. A koronavírus-járvány, az időjárás, a világpiaci áremelkedés és az energiadrágulás kiélezett helyzetet teremt, amelyet az orosz-ukrán háború most tovább súlyosbít. Az agrárminiszter szerint biztosra vehető, hogy a magas árak jó ideig velünk maradnak, ezért a kormány az agrárgazdasági versenyképesség javítását és a belföldi élelmiszerellátás biztosítását prioritásként kezeli. A tárcavezető a magyar agráriumot válságállónak tartja, így az ágazat a gazdasági-társadalmi stabilitásban továbbra is stratégiai szerepet tölthet be.

A hazai mezőgazdaság tavaly rekordot ért el azzal, hogy folyó áron számított kibocsátása meghaladta a 3300 milliárd forint. A statisztikai hivatal adatai szerint azonban a növekedés alapvetően nem a mennyiségi bővülésből, hanem szinte kizárólag a látványos piaci áremelkedésekből adódott. Összességében hogyan értékeli az agrárium 2021-es teljesítményét?

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az ágazat kibocsátása először haladta meg a 3 ezer milliárd forintot. A 3 378 milliárd forintos tavalyi eredmény azt jelenti, hogy a növekedés folyó áron 15 százalékos volt, miközben a magyar gazdáknak korábban nem tapasztalt rendkívüli körülmények között kellett helytállniuk. A koronavírus mellett a mezőgazdaság több más kihívással is szembesült, többek között a tavaszi csapadékszegény időjárással és fagyokkal, a nyári aszállyal, a madárinfluenzával, a sertéspestissel, a zuhanó sertéstermelői árakkal és a rendkívül magas energia-, műtrágya- és takarmányárakkal is.

Pozitív fejlemény, hogy mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztés teljesítménye meghaladta az előző évit.

A növénytermesztésben a termelési volumen rendkívüli időjárási hatásokkal magyarázható csökkenését ellensúlyozták az emelkedő termelői árak, az állattenyésztésben pedig a termelési volumen is növekedett. Összességében tehát megállapítható, hogy a 2021-es év is megmutatta a magyar mezőgazdaság válságállóságát, valamint gazdasági és társadalmi stabilitásban betöltött stratégiai szerepét. A kibocsátás növekedése meghaladta a termelés során felhasznált inputok költségének emelkedését, ezért javult a mezőgazdaság ágazati szintű jövedelmezősége is. Általánosságban elmondható, hogy inkább a növénytermesztő ágazatok jövedelemhelyzete stabilizálódott, míg az állattenyésztés számára komoly kihívást jelentett a takarmányárak nemzetközi folyamatoknak tulajdonítható drasztikus emelkedése.

Az ágazat idei kilátásait alapvetően befolyásolhatja az orosz-ukrán háború, amely máris megbolondította a gabonatőzsdéket, egyes mezőgazdasági alapanyagokból áruhiánnyal fenyeget és további jelentős élelmiszerár-emelkedést generálhat. A ma rendelkezésre álló információk szerint hogyan hathat a konfliktus a magyar agráriumra és élelmiszerpiacra?

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az orosz-ukrán háborús helyzetet, szükség esetén pedig haladéktalanul megtesszük a szükséges lépéseket.

Fontos kiemelni, hogy az élelmiszerellátás a megszokott színvonalon, folyamatosan biztosított Magyarországon.

Az ellátást jelentősen nem befolyásoló kereskedelmet folytatunk Ukrajnával, ezért az ott kialakult háborús helyzet miatt nehézségekre nem kell számítani. A háború közvetett hatásaként azonban számolni lehet például a gabonafélék árának világpiaci emelkedésével, ami Magyarországra is begyűrűzhet. A szakmai szövetségektől azt kértem, hogy amennyiben bármilyen nehézséget, problémát tapasztalnak, azonnal jelezzék felénk. A kialakult helyzetben felelősséget érzünk az ukrán lakosság, de kiemelten a kárpátaljai honfitársaink iránt. Ezért az állami erdőgazdaságok az Országos Erdészeti Egyesület és az Erdészcsillag Alapítvány operatív segítségével csaknem 100 menekültnek ajánlottak fel azonnali szálláslehetőséget és ellátást a határ közeli erdei iskolákban. Emellett hasonlóképpen felajánlották segítségüket a hazai nemzeti parki igazgatóságok, és készek több száz fő elszállásolására, az ország különböző pontjain található létesítményeikben

Rendkívüli intézkedésként a kormány a napokban határozott arról, hogy a kiszállítások megfékezése érdekében bejelentési kötelezettséget ír elő a gabonakivitelnél. Mi várható ettől a döntéstől?

A kieső ukrán termékek miatt a gabonaárak, így a takarmányárak is radikálisan emelkedtek. Ukrajna az Európai Unió negyedik legnagyobb élelmiszer-beszállítójának számít, ezért a háború kirobbanása után áruhiánytól való félelem uralkodott el a piacon, és jelentősen nőtt az igény a magyar mezőgazdasági termények külföldi felvásárlása iránt is.

Ennek kivédésére a kormány május 15-ig a búza, a rozs, az árpa, a zab, a kukorica, a szója és napraforgó kivitelénél bejelentési kötelezettséget írt elő az érintett vállalkozások számára.

Ha a tervezett kiszállítások veszélyeztetnék vagy kockáztatnák a hazai ellátás biztonságát, az állam élhet elővásárlási vagy vételi jogával. Az intézkedés célja egyértelműen az, hogy a hazai takarmányozás és élelmiszerellátás biztonságához szükséges mértékben maradjanak a mezőgazdasági termények az itthoni piacon, vagyis a külföldi értékesítés ne veszélyeztesse a hazai állattartók és a fogyasztók ellátását.

A kormány az élelmiszerárak megfékezésére február elsejétől több alapvető terméknél maximált hatósági árat léptetett életbe. Az árstop kedvez a fogyasztóknak, de hátrányos lehet az ágazati szereplők számára, mivel egyes szektorokban nehezítheti a mezőgazdasági felvásárlási árak, illetve az élelmiszeripari átadási árak szükségesnek tartott emelését. Ön szerint a hatósági árak e szempontból okozhatnak-e ágazati problémákat?

A döntés a fogyasztókat védi, de a termékek szűk köre és az intézkedés ideiglenes jellege miatt az is cél, hogy a feldolgozóknak ne okozzon hátrányokat. A felvetődött gazdasági és társadalmi problémák, az esetleges nehézségek az élelmiszerlánc minden szereplőjét érintik, de az iparág célzott és jelentős támogatása révén a hosszú távú hatékonyságnövelés és versenyképesség fokozás nem kerül veszélybe. Rendkívüli időket élünk. Normális esetben a kormánynak nem kell beavatkoznia az árak alakulásába, de vannak kivételes helyzetek, és akkor nem mondhatjuk, hogy majd a gazdasági szereplők megoldják a nehézségeket. A hatósági árak célja, hogy megvédjék a magyar lakosságot a koronavírus-járvány és az elszabadult európai energiaárak miatt begyűrűző élelmiszerár-növekedéstől. A nagy mennyiségben fogyó élelmiszerek árának csökkentésével havonta több ezer forintot takaríthatnak meg a vásárlók, így az árstop különösen védi a gyermekes családokat és az időseket.

A piaci helyzetből fakadó feszültség a közelmúltban abban is megmutatkozott, hogy a kacsa- és a libatartók Bács-Kiskun megyében demonstrációt tartottak. A tárca 1,9 milliárd forinttal megnövelte a víziszárnyas-termelőknek járó állatjóléti támogatást, de aztán felröppent a hír, hogy a megmozdulásokat szervező cég „sikerdíj” megfizetésére biztatja a gazdálkodókat. Fellép-e a minisztérium az ellen, hogy az állami támogatásokból sikerdíj legyen?

Továbbra is azt tudjuk megerősíteni, hogy a baromfiágazati állatjóléti támogatás eljárási rendje nem teszi szükségessé semmilyen harmadik fél közreműködését, ezért „külső cégek” közbenjárását, illetve „sikerdíjak” kifizetését nem tudjuk értelmezni, és elítéljük azt.

Ha bárki azt a látszatot kelti, hogy közreműködése ebben megkerülhetetlen, az komoly erkölcsi és etikai kérdéseket vet fel.

Az Agrárminisztérium 2008 óta a Baromfi Terméktanáccsal (BTT) szoros együttműködésben alakította ki a támogatások szakmai tartalmát és igénylési rendjét, végrehajtását pedig a Magyar Államkincstár kezeli. Az ágazati szereplők tisztában vannak az elérhető támogatásokkal és azok igénylésének módjával, ha pedig adminisztratív segítségre van szükségük, fordulhattak és fordulhatnak a BTT-hez vagy akár az agrárkamarai falugazdász-hálózathoz is. A víziszárnyas-ágazat stabilitása érdekében tehát továbbra is arra biztatjuk a termelőket, hogy tegyenek végre lépéseket a közös piaci értékesítés felé. Létrehozhatnak termelői integrációs szervezeteket vagy termelői csoportokat is, mivel nagyobb árualappal jobb árak és értékesítési feltételek érhetők el a piacon, ahogyan azt számtalan példa támasztja alá itthon és Európában egyaránt.

Mára különösen nehéz helyzetbe sodródtak a sertéstartók, mivel költségeik jelentősen nőttek, miközben a felvásárlási árak egész Európában csökkentek. További hátráltató körülmény, hogy az Európai Bizottság késlekedik az EU-szintű beavatkozással, ezért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint összehangolt termelői tiltakozások is jöhetnek Brüsszelben. Meddig fajulhat az uniós krízis, és mi lehetne a leggyorsabb megoldás?

A jövőről nehéz jelenleg felelős jóslásokba bocsátkozni, olyan szokatlan intenzitású a sertéshúspiacon a válság, amelyben főként a sertéságazaton és Magyarországon kívüli külső tényezők okozzák a problémákat. Emiatt e helyzet más kezelési módot igényelne, mint amit a korábbi sertéspiaci hullámvölgyekben az Európai Unió tenni szokott. A leggyorsabb megoldás – rendkívüli uniós támogatás formájában – a mihamarabbi pénzügyi segítség lenne a sertéstenyésztők számára a termelő kapacitások megőrzése érdekében, hiszen konkrét válságkezelő intézkedések nélkül minden eddiginél nagyobb veszteség érheti a szektort, utat nyitva a harmadik országokból származó importnak. Az elmúlt hat hónapban a sertéspiaci helyzet folyamatosan napirenden szerepelt az uniós agrárminiszterek ülésein és az illetékes szakbizottságokban, ahol Magyarország is rendkívüli intézkedéseket sürgetett.

Kértük például az úgynevezett mezőgazdasági krízisalap aktiválását is, de az Európai Bizottság e megoldási lehetőséget továbbra sem tartja célszerűnek. Brüsszelnek nem elegendő indok, hogy 19 tagállam kér már lassan egy éve sürgősségi intézkedéseket, és inkább azzal érvelnek, hogy a hét nagy sertéstermelő tagállam ezt nem támogatja. E helyzetben a kormány saját hatáskörben számos eszközt bevetett a sertéstartók pozíciójának javítására, így például a kocatartók számára nemrég biztosított újabb 4 milliárd forintot, támogatást nyújtott a hatékonyságjavító telepi beruházásokhoz és fejlesztésekhez, növelte a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott állatjóléti támogatások forráskeretét, 100 százalékos kamattámogatást adott az ágazati hitelekhez és bevezette a krízisbiztosítási rendszert. Emellett megszületett a döntés arról is, hogy külön célellenőrzések indulnak az importhúsoknál.

A növénytermelésben az inputpiaci változások okozzák az egyik legnagyobb problémát, mivel az itt is tapasztalható drágulási hullám a terményárak jelentős növekedése ellenére jelentősen rontja a jövedelmezőséget. A műtrágyaszektorban európai műtrágyahiányt is előre vetítettek, mert a gázárrobbanás hatására számos gyár visszafogta termelését, itthon pedig a gazdálkodók a Bige László vállalkozó tulajdonában lévő pétfürdői Nitrogénművek Zrt. piaci magatartását is bírálták. Mennyire látszik biztonságosnak a hazai piac műtrágyaellátása 2022-ben?

A nemzetközi és hazai piacokon 2020 közepétől beindult energia- és inputár-robbanás a hazai növénytermesztést is példátlan kihívások elé állította. A megemelkedett gabonapiaci árak ellenére a termelői jövedelmek egy részét elvitték a magas inputanyag-költségek. A termelőktől származó jelenlegi információk alapján a hazai műtrágya beszerzése folyamatos, a tavaszi vetési időszak műtrágyaigénye biztosított. Ugyanakkor a műtrágya ára a nemzetközi és hazai piacokon is rendkívül magas, ezért várhatóan a szokásos 1,8-1,9 millió tonnás éves műtrágya-felhasználáshoz képest kevesebb műtrágya kerül idén a szántóföldekre.

Tovább élezi a helyzetet Bige László magatartása, aki a Nitrogénművek Zrt.-vel megvalósított kartellezéssel becsléseink szerint 36 milliárd forint kárt okozott a mezőgazdasági termelőknek az elmúlt években, és közvetetten a fogyasztóknak is ártott, mert a magasabb termelési költségek beépültek az élelmiszerek árába is. Önmagában azonban a műtrágya-felhasználás mostani visszafogása nem jelent komoly veszélyt a 2022-es terméskilátásokra, és úgy gondoljuk, hogy az időjárási körülmények alakulása a műtrágyázásnál nagyobb hatással lesz a várható eredményekre. A kialakult helyzetben fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy az idén a gazdálkodóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a műtrágyák minél hatékonyabb, racionalizált kijuttatására.

A rendelkezésre álló műtrágyák optimális és hatékony felhasználását a vidékfejlesztési programokban megvalósított és tervezett beruházások is segítik, amelyek keretében a precíziós gazdálkodást is kiemelten támogatjuk.

A tárca prognózisa szerint meddig tarthat ki a mezőgazdasági és élelmiszeripari piacokat érintő, általános világpiaci drágulási hullám?

A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek árának jövőbeli alakulása a jelenlegi kihívásokkal teli helyzetben nem jelezhető előre megbízhatóan, mivel azokra több egymással is összefüggő tényező hat. Elég, ha csak az orosz-ukrán háborúra, az egészségügyi világválságra, a világgazdaság növekedésének újraindulása, a geopolitikai konfliktusokra, a szigorodó monetáris politikára, egyedi időjárási hatásokra, a nemzetközi agrárpiaci hatásokra, vagy az olaj, a földgáz és a műtrágyák ugrásszerű áremelkedésére gondolunk. E tényezők kimenetele nehezen jósolható meg, de az valószínűnek látszik, hogy a magas árak még egy jó darabig velünk lesznek.

Ezért ma különösen nagy jelentősége van például annak, hogy a gazdálkodók jelentős jövedelempótló támogatásokat kaphatnak.

A közvetlen kifizetésekkel és a nemzeti támogatásokkal évente több mint 500 milliárd forinthoz juthatnak, amely kiegészül a Vidékfejlesztési Program terület- és állatalapú támogatásaival. Emellett a kedvezményes hitelprogramok hozzájárulnak a mezőgazdasági termelők likviditásának megőrzéséhez. Természetesen fontos az is, hogy az élelmiszerek elérhetők maradjanak a lakosság széles rétegei számára és megőrizzük az életszínvonal emelkedésében elért eddigi eredményeket.

A minisztérium az elmúlt év végén nyújtotta be az Európai Bizottságnak azt a stratégiai tervet, amely meghatározza majd a magyar agrárgazdaság támogatáshoz jutási lehetőségeit a 2023-2027 között hatályos, vagyis jövőre életbe lépő új uniós Közös Agrárpolitikában (KAP). Hol tart ma a dokumentum brüsszeli egyeztetése?

Mindenekelőtt hadd emeljem ki, hogy a magyar KAP stratégiai terv elkészültét példátlan összefogás és közös munka előzte meg. A dokumentum a termelők, az érdekképviseleti szervezetek, a kutatóintézetek és a minisztérium együttes munkájával állt össze és nyerte el végleges formáját 2021 decemberében. Ugyanakkor az idei év első felében még intenzív tárgyalások folynak az Európai Bizottsággal a terv elfogadása érdekében, ami várhatón a második félévben történik meg.

A stratégiai terv brüsszeli elfogadására szükség van ahhoz, hogy az uniós támogatásokat 2023-tól is folyósítani lehessen. A tárca szerint optimálisan mikorra kellene lezárni a dokumentumról szóló egyeztetéseket ahhoz, hogy a hazai piaci szereplők megfelelően felkészülhessenek az új szabályozásra?

A stratégiai terv bizottsági jóváhagyását követően véglegesíteni kell az intézkedések hazai végrehajtási rendeleteit, és megfelelően tájékoztatni kell a gazdálkodókat és az élelmiszeripari vállalkozókat az új szabályokról. A terv nyári elfogadása még megfelelő időkeretet nyújtana e feladatok elvégzéséhez. Ahhoz, hogy időben és hatékonyan tudjon elindulni az új támogatási rendszer, a minisztérium már most megkezdte a végrehajtási rendeletek előkészítését, illetve az érintetteket is folyamatosan tájékoztatja a fejleményekről.

A kormány 2027-ig rekordösszegű, több mint 4200 milliárd forintnak megfelelő vidékfejlesztési támogatás felhasználását tervezi, amelynek jelentős részét a hazai agrárgazdasági beruházások ösztönzésére kívánja fordítani. Melyek a legfontosabb fejlesztési célok?

Alapvetésként tekintünk arra, hogy a vidékfejlesztési támogatásokra elkülönített - valóban történelmi léptékű – összeg révén a vidéki térségek gazdasági gerincét jelentő mezőgazdasági és élelmiszertermelői tevékenység hatékony, eredményes és jövedelmező legyen. A beruházási támogatásoknál a legfontosabb fejlesztési prioritás az élelmiszeripari ágazat további megerősítése, a mezőgazdaságban az egy hektárra vetített hozzáadott érték emelése, és a termelés költséghatékonyságának növelését célzó beruházások ösztönzése.

Célunk, hogy nemzetközi piacokon is eredményes, erőforrás-hatékony és magas hozzáadott értéket termelő mezőgazdaság és élelmiszeripar működjön Magyarországon, amely képes arra, hogy biztonságos, jó minőségű élelmiszerrel lássa el a magyar lakosságot, miközben ellenálló a külső negatív hatásokkal, például az esetleges humán járványokkal szemben is. A termelők egymással együttműködve nagyobb eredménnyel érvényesíthetik érdekeiket a felvásárlókkal szemben, ezért kiemelt célkitűzés a termelői együttműködések közös fejlesztéseinek, beruházásainak támogatása is.

Az új források terhére a tárca már a tavalyi átmeneti évben is több vidékfejlesztési pályázatot jelentetett meg. Várhatók-e az idei évben - amely szabályozási szempontból szintén átmenetinek számít - újabb kiírások?

Az állattartó telepek fejlesztéséről, illetve az ültetvények telepítéséről szóló pályázatok újranyitása napirenden szerepel. A még tervezett új felhívások közül ki szeretném emelni az idén tavasszal megjelenő, lovas létesítmények fejlesztése című felhívást, amely a fedett lovardák kialakítását kívánja ösztönözni a lovassport és lovas turizmus fejlesztése érdekében. El szeretnénk érni továbbá, hogy az állattenyésztési ágazat legtöbb szereplője számára elérhetők legyenek a magasabb állatjóléti standardok fenntartását segítő támogatások. Itt még a tervezési és egyeztetési szakaszban tartunk.

Ön 2018-ban Fazekas Sándortól vette át az Agrárminisztérium irányítását, aki két parlamenti cikluson át vezette a tárcát. Ha a tavaszi referendumon a Fidesz nyer, elvállalná-e az agrárminiszteri tisztséget a következő négyéves időszakra megalakuló kormányban is?

Akkor kell belelépnünk egy folyóba, ha már odaértünk a partjára. Minden nap, amíg a magyar agráriumért és vidékért dolgozhatom, teljes erőbedobással, a legjobb tudásom szerint fogom a munkámat ellátni.

